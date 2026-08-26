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Общество

Аида Балаева и Фам Тхи Тхань Ча обсудили развитие культурно-гуманитарного сотрудничества Казахстана и Вьетнама

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 18:36 Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
В рамках Дней культуры Казахстана во Вьетнаме состоялась встреча заместителя премьер-министра – министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой с заместителем премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Фам Тхи Тхань Ча, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства культуры и информации Казахстана. По данным ведомства, в ходе встречи стороны обсудили перспективные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

"Сегодня наши страны находятся на новом этапе взаимодействия. В прошлом году казахстанско-вьетнамские отношения вышли на уровень стратегического партнерства, что создает хорошие возможности для дальнейшего углубления не только политического и экономического, но и культурно-гуманитарного сотрудничества. Хочу отметить, что мы с большим интересом следим за развитием культурных и креативных индустрий во Вьетнаме. Видим здесь целый ряд перспективных направлений для сотрудничества – от кино, исполнительского искусства и культурного туризма до сохранения наследия, традиционных ремесел и современного дизайна. Уверена, что обмен опытом в этих сферах может придать новый импульс нашему сотрудничеству", – отметила Аида Балаева.

Особое внимание стороны уделили сотрудничеству в сфере креативного туризма, предусматривающего непосредственное вовлечение в культурную среду через знакомство с традиционными ремеслами, местными обычаями, гастрономией, мастер-классами и творческими программами.

Кроме того, Аида Балаева предложила активизировать сотрудничество в сфере кинематографии, в частности, проводить взаимные недели кино, расширять участие кинематографистов двух стран в фестивалях, организовывать съемки на территориях Казахстана и Вьетнама, а также совместно реализовывать кинопроекты.

Перспективным направлением названа и совместная работа по формированию комплексных туристических маршрутов, объединяющих объекты культурного наследия, исторические города, музеи, ремесленные центры, фестивали и современные культурные пространства Казахстана и Вьетнама.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия и продвижении совместных инициатив.

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Канат Болысбек
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