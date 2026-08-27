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Общество

17 млн тенге отдал астанчанин лжесотруднику правоохранительных органов из-за страха

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 12:11 Фото: Zakon.kz
Житель Астаны получил внушительный срок за шантаж и вымогательство в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Астаны 27 августа 2026 года рассказали, что осужденный, используя сведения о личной жизни потерпевшего, угрожал их распространить и требовал деньги.

"Для усиления психологического давления он создал фиктивный аккаунт в мессенджере, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, и убеждал потерпевшего передать деньги якобы для "решения вопроса", касательно нераспространения сведений. Опасаясь реализации угроз, потерпевший передал злоумышленнику более 17,6 млн тенге", – сообщили в надзорном органе.

За это преступление мужчину осудили на 7 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

В Акмолинской области расследуют дело о вымогательстве 30 млн тенге у предпринимателя. В число подозреваемых попал известный спортсмен.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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