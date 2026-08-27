17 млн тенге отдал астанчанин лжесотруднику правоохранительных органов из-за страха

Житель Астаны получил внушительный срок за шантаж и вымогательство в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Астаны 27 августа 2026 года рассказали, что осужденный, используя сведения о личной жизни потерпевшего, угрожал их распространить и требовал деньги.

"Для усиления психологического давления он создал фиктивный аккаунт в мессенджере, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, и убеждал потерпевшего передать деньги якобы для "решения вопроса", касательно нераспространения сведений. Опасаясь реализации угроз, потерпевший передал злоумышленнику более 17,6 млн тенге", – сообщили в надзорном органе.

За это преступление мужчину осудили на 7 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

В Акмолинской области расследуют дело о вымогательстве 30 млн тенге у предпринимателя. В число подозреваемых попал известный спортсмен.