В Казахстане изменятся правила предоставления жилья: что ждет сельчан

Получатели жилья смогут влиять на выбор квартиры.

В РК меняются подходы к предоставлению жилья гражданам, состоящим на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Часть нововведений касается непосредственно сельских жителей: с 1 сентября 2026 года они смогут самостоятельно выбирать арендное жилье из доступных вариантов.

Новые правила стали результатом изменений в жилищном законодательстве, инициированных Отбасы банком совместно с Министерством промышленности и строительства. Они направлены на то, чтобы при распределении жилья больше учитывать состав семьи и реальные потребности граждан.

Одно из основных нововведений касается арендного жилья в сельской местности. С 1 сентября 2026 года оно не будет распределяться автоматически.

Сельчанин сможет ознакомиться с доступными объектами жилья и выбрать подходящий вариант в поселках региона, где состоит на учете. Заявление подается через портал "Баспана маркет" с использованием электронной цифровой подписи.

Граждане будут подавать заявление на жилье только в том населенном пункте, где состоят на учете.

После выбора объекта жилья будет проводиться ранжирование граждан, состоящих на учете, подавших заявление на объект в зависимости от даты постановки на учет и состава членов семьи, а также банк проверит доход семьи за последние шесть месяцев. Если гражданин согласится на выбранное жилье, то после распределения жилья ему необходимо будет обратиться в акимат и заключить договор аренды. В зависимости от типа и квадратуры жилья будет определяться размер ежемесячной платы.

Фото: Отбасы банк

По словам начальника Управления поддержки Центра по обеспечению первым жильем АО "Отбасы банк" Дидара Кульпеисова, новый порядок дает гражданам возможность самостоятельно определять, какой вариант жилья подходит им и их семье.

При этом арендное жилье впоследствии можно будет приватизировать.

Отдельные изменения затрагивают порядок учета членов семьи при решении жилищных вопросов.

Теперь в состав семьи могут включаться не только супруги и их дети. Учитываться также могут родители супругов, внуки и лица, осуществляющие попечение детей-сирот.

Это позволит при распределении жилья учитывать фактический состав семьи. Соответственно, при определении подходящего жилья значение будет иметь не только общая площадь квартиры, но и количество и состав проживающих.

Еще одно изменение касается инвентаризации. Банк сможет проводить ее без получения согласия гражданина или его законного представителя.

В Отбасы банке отмечают, что изменения в жилищной сфере разрабатывались в том числе с учетом обращений граждан. Предложения и жалобы очередников используются для корректировки действующих механизмов предоставления жилья.

При этом цифровизация уже позволила ускорить распределение жилья. Через "Центр обеспечения жильем" распределяются арендные и кредитные квартиры, переданные банку местными акиматами. По данным Отбасы банка, за год темпы распределения жилья выросли в три раза.

Таким образом, изменения предполагают переход от единого автоматического механизма к более адресному подходу, при котором при предоставлении жилья будут учитываться как выбор самого гражданина, так и состав его семьи.