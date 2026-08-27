В Казахстане изменятся правила предоставления жилья: что ждет сельчан
В РК меняются подходы к предоставлению жилья гражданам, состоящим на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Часть нововведений касается непосредственно сельских жителей: с 1 сентября 2026 года они смогут самостоятельно выбирать арендное жилье из доступных вариантов.
Новые правила стали результатом изменений в жилищном законодательстве, инициированных Отбасы банком совместно с Министерством промышленности и строительства. Они направлены на то, чтобы при распределении жилья больше учитывать состав семьи и реальные потребности граждан.
Одно из основных нововведений касается арендного жилья в сельской местности. С 1 сентября 2026 года оно не будет распределяться автоматически.
Сельчанин сможет ознакомиться с доступными объектами жилья и выбрать подходящий вариант в поселках региона, где состоит на учете. Заявление подается через портал "Баспана маркет" с использованием электронной цифровой подписи.
Граждане будут подавать заявление на жилье только в том населенном пункте, где состоят на учете.
После выбора объекта жилья будет проводиться ранжирование граждан, состоящих на учете, подавших заявление на объект в зависимости от даты постановки на учет и состава членов семьи, а также банк проверит доход семьи за последние шесть месяцев. Если гражданин согласится на выбранное жилье, то после распределения жилья ему необходимо будет обратиться в акимат и заключить договор аренды. В зависимости от типа и квадратуры жилья будет определяться размер ежемесячной платы.
По словам начальника Управления поддержки Центра по обеспечению первым жильем АО "Отбасы банк" Дидара Кульпеисова, новый порядок дает гражданам возможность самостоятельно определять, какой вариант жилья подходит им и их семье.
При этом арендное жилье впоследствии можно будет приватизировать.
Отдельные изменения затрагивают порядок учета членов семьи при решении жилищных вопросов.
Теперь в состав семьи могут включаться не только супруги и их дети. Учитываться также могут родители супругов, внуки и лица, осуществляющие попечение детей-сирот.
Это позволит при распределении жилья учитывать фактический состав семьи. Соответственно, при определении подходящего жилья значение будет иметь не только общая площадь квартиры, но и количество и состав проживающих.
Еще одно изменение касается инвентаризации. Банк сможет проводить ее без получения согласия гражданина или его законного представителя.
В Отбасы банке отмечают, что изменения в жилищной сфере разрабатывались в том числе с учетом обращений граждан. Предложения и жалобы очередников используются для корректировки действующих механизмов предоставления жилья.
При этом цифровизация уже позволила ускорить распределение жилья. Через "Центр обеспечения жильем" распределяются арендные и кредитные квартиры, переданные банку местными акиматами. По данным Отбасы банка, за год темпы распределения жилья выросли в три раза.
Таким образом, изменения предполагают переход от единого автоматического механизма к более адресному подходу, при котором при предоставлении жилья будут учитываться как выбор самого гражданина, так и состав его семьи.