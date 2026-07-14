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Общество

"Выкупаем у частников": механизм предоставления жилья очередникам раскрыли в Минпроме

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Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов 14 июля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал повышение цен на жилье. Также он раскрыл механизм предоставления жилья очередникам, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что государство не вмешивается в ценовую политику рынка жилья.

"Это рыночные отношения. Есть информация о том, что, наоборот, ценовая политика идет на снижение, отдельные показатели идут по спросу и предложению. Но в целом за нами идет политика ценообразования. Откуда мы выявляем – на 20%, 30% или 10%? У нас есть четкая методология ценообразования, из чего складывается каждый конструктивный элемент здания, какая будет ценовая политика", – сказал Кажкенов.

Вице-министр сообщил, что по итогам прошлого года министерством было профинансировано арендное жилье на сумму около 219 млрд тенге.

"Мы увеличиваем этот показатель. Жилища для социально уязвимых слоев населения (СУСН), очередников – мы их не строим, мы их выкупаем у тех же частников, которые сейчас поднимают цены на 20-30%. Раньше государство само строило арендное жилье, проводило закупки, а сегодня строит рынок. В некоторых регионах, в частности в Атбасаре, акиматами выкупается даже жилье бизнес-класса и предоставляется для категорий очередников и СУСН", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что в Казахстане изменились правила предоставления жилищной помощи казахстанцам. Соответствующие изменения в Правила предоставления жилищной помощи внесены приказом министра промышленности и строительства от 3 июля 2026 года. В частности, уточняется понятие "предельно допустимый уровень расходов" – это отношение предельно-допустимого уровня расходов малообеспеченной семьи (гражданина) в месяц на текущие и накопительные взносы, потребление коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, к совокупному доходу малообеспеченной семьи в процентах.

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Азамат Сыздыкбаев
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