#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
462.22
536.5
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
462.22
536.5
5.43
События

Как ребенку накопить на жилье и образование: в Отбасы банке рассказали о рабочих инструментах поддержки детей

Девочка и банка с деньгами, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 10:52 Фото: Zakon.kz
Сегодня каждый казахстанский ребенок получает то, чего не было у детей еще несколько лет назад, – собственный стартовый капитал от государства и деньги из Национального фонда страны, сообщает Zakon.kz.

Начисленные суммы на старте могут превратиться в несколько миллионов тенге на финише и помочь оплатить образование или покупку собственного жилья. Главное преимущество для родителей в том, что начинать с нуля уже не нужно: сделать первый шаг помогло государство.

Создавать семьям капитал на будущее своего сына или дочери помогает программа "Национальный фонд – детям", единая добровольная накопительная система "Келешек" и образовательный депозит "AQYL". Отбасы банк (дочерняя организация холдинга "Байтерек") помогает эффективно сохранить накопления и преумножить их для будущей оплаты образования или покупки жилья.

Первый капитал уже есть

С 2024 года каждому ребенку в Казахстане из Национального фонда поступает часть инвестиционного дохода. У детей, которые участвуют в этой программе все три года, уже накоплено 370,56 доллара США. Казахстанцы, достигшие 18 лет, сразу могут использовать эти деньги. Их можно потратить на улучшение жилищных условий и оплату образования.

Сумма накоплений пока относительно небольшая. Поэтому большинство жителей страны ее используют как старт для дальнейших сбережений и пополняют депозиты в Отбасы банке.

Это уже сделали 198 949 молодых граждан. За три года они направили 19,5 млрд тенге средств Национального фонда на сберегательные счета.

Все вкладчики хорошо понимают базовые принципы финансовой грамотности – деньги не должны лежать без движения. Ведь если средства после совершеннолетия остаются на целевом счете в ЕНПФ, то дополнительный доход на них не начисляется. Более того, если в течение 10 лет деньги не забрать, то их переведут на пенсионный счет владельца.

Как заставить стартовый капитал работать

Вот как в Отбасы банке накопления от Нацфонда работают на граждан:

  • на накопления начисляется вознаграждение банка в размере 2% и премия государства в размере 20% (на сумму не более 200 МРП). С учетом премии государства ГЭСВ по депозиту – до 14% годовых;
  • при регулярном накоплении можно гарантированно получить заем по ставкам от 3,5% годовых до 8,5% годовых*;
  • повышаются шансы для участия в программах со сниженным первоначальным взносом и ставкой вознаграждения, в том числе в программе "Наурыз";
  • регулярные пополнения позволят взять кредит без подтверждения дохода.

Получить средства из Национального фонда сегодня можно буквально в несколько кликов через мобильное приложение Otbasy bank. В ближайшее время процесс станет еще удобнее и быстрее благодаря внедрению ИИ-агента, который будет автоматически проверять представленные документы и значительно сокращать время рассмотрения заявок.

*3,5% – ГЭСВ от 3,6% до 4,4%), 8,5% – ГЭСВ от 9% до 9,6%.

"Келешек": государство помогает начать копить с пяти лет

С прошлого года в Казахстане действует единая добровольная накопительная система "Келешек". В ее рамках государство начисляет стартовый образовательный капитал детям с пятилетнего возраста. Эти средства зачисляются на образовательные депозиты "AQYL" и становятся первым вкладом в будущее образование ребенка. По программе "Келешек" на счета детей в Отбасы банке начислено 8,2 млрд тенге.

Через Отбасы банк такую поддержку уже получили 35 070 маленьких казахстанцев. Общая сумма государственной помощи составила 8,2 млрд тенге.

В ближайшие дни получателей государственной поддержки станет еще больше. Стартовый образовательный капитал будет начислен на 15 085 счетов детей, которым пять лет исполнилось в первом полугодии 2026 года. На их образовательные депозиты в Отбасы банке зачислят 3,9 млрд тенге. Детям, которым пять лет исполнится во втором полугодии 2026 года, средства будут перечислены в феврале 2027 года.

Таким образом, по итогам 2026 года стартовый образовательный капитал получат 29 099 детей. Общая сумма государственной поддержки составит 7,5 млрд тенге.

программа "Келешек", фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 10:52

Фото: Zakon.kz

Условия, при которых капитал сохранится

Чтобы сохранить стартовый капитал от государства, родителям необходимо делать ежегодные взносы на депозит "AQYL" до совершеннолетия своих детей либо до момента поступления в организацию образования.

Минимальный взнос за год составляет 24 МРП, или 103 800 тенге в 2026 году.

Для детей из категории социально уязвимых слоев населения – 12 МРП, или 51 900 тенге в 2026 году.

На депозит "AQYL", открытый на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, делать обязательные ежегодные взносы не нужно.

Что добавляют банк и госпремия?

Копить деньги на депозите "AQYL" родителям помогает государство и Отбасы банк:

  • начисляется вознаграждение банка 13,84% (ГЭСВ от 14,75%);
  • премия государства: для всех категорий вкладчиков – 5%. Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями, детей из многодетных семей и из малообеспеченных семей – 7%.
накопления на жилье Отбасы банк, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 10:52

Фото: Zakon.kz

Миллионы складываются из небольших взносов

Представим семью, в которой ребенку в 2026 году исполнилось пять лет. Родители открывают для него образовательный депозит "AQYL" в Отбасы банке. В рамках программы "Келешек" в августе на счет ребенка государство начисляет стартовый образовательный капитал – 260 тысяч тенге.

На этом поддержка не заканчивается. До совершеннолетия родители ежегодно пополняют депозит на обязательную сумму – 24 МРП. На накопления также начисляются государственная премия и вознаграждение банка.

В 18 лет к накоплениям на образовательном депозите можно добавить средства, полученные ребенком по программе "Нацфонд – детям". Таким образом, к моменту поступления в колледж или университет у семьи формируется капитал в несколько миллионов тенге.

Если ребенок поступит на грант, то накопленные средства можно будет передать младшим братьям и сестрам или перевести средства на депозит в Отбасы банке и купить жилье.

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Как накопить на высшее образование детей
18:17, 29 января 2024
Как накопить на высшее образование детей
Соцподдержка рабочих кадров в Казахстане
10:54, 09 января 2025
В "Отбасы банке" рассказали об эффективном инструменте социальной поддержки рабочих кадров в Казахстане
Ляззат Ибрагимова, Казахстан, дети
19:09, 31 октября 2023
«Нацфонд - детям»: глава «Отбасы банка» советует детям вкладываться в образование
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Каким образом Рыбакина может победить Швёнтек в четвертьфинале &quot;тысячника&quot; в Цинциннати
11:53, Сегодня
Каким образом Рыбакина может победить Швёнтек в четвертьфинале "тысячника" в Цинциннати
Лучший игрок матча &quot;Ордабасы&quot; - &quot;Алтай&quot; оценил выход шымкентского клуба в финал Кубка РК
11:39, Сегодня
Лучший игрок матча "Ордабасы" - "Алтай" оценил выход шымкентского клуба в финал Кубка РК
Намо Фазил
11:26, Сегодня
Иракский боец Фазил рассказал, что на него напали 15 чеченцев перед боем за контракт UFC
Сборная Казахстана по таеквондо завоевала третью медаль на турнире в Пакистане
11:12, Сегодня
Сборная Казахстана по таеквондо завоевала третью медаль на турнире в Пакистане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: