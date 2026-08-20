Как ребенку накопить на жилье и образование: в Отбасы банке рассказали о рабочих инструментах поддержки детей

Сегодня каждый казахстанский ребенок получает то, чего не было у детей еще несколько лет назад, – собственный стартовый капитал от государства и деньги из Национального фонда страны, сообщает Zakon.kz.

Начисленные суммы на старте могут превратиться в несколько миллионов тенге на финише и помочь оплатить образование или покупку собственного жилья. Главное преимущество для родителей в том, что начинать с нуля уже не нужно: сделать первый шаг помогло государство.

Создавать семьям капитал на будущее своего сына или дочери помогает программа "Национальный фонд – детям", единая добровольная накопительная система "Келешек" и образовательный депозит "AQYL". Отбасы банк (дочерняя организация холдинга "Байтерек") помогает эффективно сохранить накопления и преумножить их для будущей оплаты образования или покупки жилья.

Первый капитал уже есть

С 2024 года каждому ребенку в Казахстане из Национального фонда поступает часть инвестиционного дохода. У детей, которые участвуют в этой программе все три года, уже накоплено 370,56 доллара США. Казахстанцы, достигшие 18 лет, сразу могут использовать эти деньги. Их можно потратить на улучшение жилищных условий и оплату образования.

Сумма накоплений пока относительно небольшая. Поэтому большинство жителей страны ее используют как старт для дальнейших сбережений и пополняют депозиты в Отбасы банке.

Это уже сделали 198 949 молодых граждан. За три года они направили 19,5 млрд тенге средств Национального фонда на сберегательные счета.

Все вкладчики хорошо понимают базовые принципы финансовой грамотности – деньги не должны лежать без движения. Ведь если средства после совершеннолетия остаются на целевом счете в ЕНПФ, то дополнительный доход на них не начисляется. Более того, если в течение 10 лет деньги не забрать, то их переведут на пенсионный счет владельца.

Как заставить стартовый капитал работать

Вот как в Отбасы банке накопления от Нацфонда работают на граждан:

на накопления начисляется вознаграждение банка в размере 2% и премия государства в размере 20% (на сумму не более 200 МРП). С учетом премии государства ГЭСВ по депозиту – до 14% годовых;

при регулярном накоплении можно гарантированно получить заем по ставкам от 3,5% годовых до 8,5% годовых*;

повышаются шансы для участия в программах со сниженным первоначальным взносом и ставкой вознаграждения, в том числе в программе "Наурыз";

регулярные пополнения позволят взять кредит без подтверждения дохода.

Получить средства из Национального фонда сегодня можно буквально в несколько кликов через мобильное приложение Otbasy bank. В ближайшее время процесс станет еще удобнее и быстрее благодаря внедрению ИИ-агента, который будет автоматически проверять представленные документы и значительно сокращать время рассмотрения заявок.

*3,5% – ГЭСВ от 3,6% до 4,4%), 8,5% – ГЭСВ от 9% до 9,6%.

"Келешек": государство помогает начать копить с пяти лет

С прошлого года в Казахстане действует единая добровольная накопительная система "Келешек". В ее рамках государство начисляет стартовый образовательный капитал детям с пятилетнего возраста. Эти средства зачисляются на образовательные депозиты "AQYL" и становятся первым вкладом в будущее образование ребенка. По программе "Келешек" на счета детей в Отбасы банке начислено 8,2 млрд тенге.

Через Отбасы банк такую поддержку уже получили 35 070 маленьких казахстанцев. Общая сумма государственной помощи составила 8,2 млрд тенге.

В ближайшие дни получателей государственной поддержки станет еще больше. Стартовый образовательный капитал будет начислен на 15 085 счетов детей, которым пять лет исполнилось в первом полугодии 2026 года. На их образовательные депозиты в Отбасы банке зачислят 3,9 млрд тенге. Детям, которым пять лет исполнится во втором полугодии 2026 года, средства будут перечислены в феврале 2027 года.

Таким образом, по итогам 2026 года стартовый образовательный капитал получат 29 099 детей. Общая сумма государственной поддержки составит 7,5 млрд тенге.

Условия, при которых капитал сохранится

Чтобы сохранить стартовый капитал от государства, родителям необходимо делать ежегодные взносы на депозит "AQYL" до совершеннолетия своих детей либо до момента поступления в организацию образования.

Минимальный взнос за год составляет 24 МРП, или 103 800 тенге в 2026 году.

Для детей из категории социально уязвимых слоев населения – 12 МРП, или 51 900 тенге в 2026 году.

На депозит "AQYL", открытый на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, делать обязательные ежегодные взносы не нужно.

Что добавляют банк и госпремия?

Копить деньги на депозите "AQYL" родителям помогает государство и Отбасы банк:

начисляется вознаграждение банка 13,84% (ГЭСВ от 14,75%);

премия государства: для всех категорий вкладчиков – 5%. Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями, детей из многодетных семей и из малообеспеченных семей – 7%.

Миллионы складываются из небольших взносов

Представим семью, в которой ребенку в 2026 году исполнилось пять лет. Родители открывают для него образовательный депозит "AQYL" в Отбасы банке. В рамках программы "Келешек" в августе на счет ребенка государство начисляет стартовый образовательный капитал – 260 тысяч тенге.

На этом поддержка не заканчивается. До совершеннолетия родители ежегодно пополняют депозит на обязательную сумму – 24 МРП. На накопления также начисляются государственная премия и вознаграждение банка.

В 18 лет к накоплениям на образовательном депозите можно добавить средства, полученные ребенком по программе "Нацфонд – детям". Таким образом, к моменту поступления в колледж или университет у семьи формируется капитал в несколько миллионов тенге.

Если ребенок поступит на грант, то накопленные средства можно будет передать младшим братьям и сестрам или перевести средства на депозит в Отбасы банке и купить жилье.

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