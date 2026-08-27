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Общество

Казахстанка числится пропавшей после разрушительного наводнения на границе Непала и Китая

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 16:23 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Гражданку Казахстана ищут после разрушительного наводнения на границе Непала и Китая, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 27 августа 2026 года, рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РК Жанболат Усенов.

"По предварительной информации, гражданка Казахстана в составе туристической группы перешла границу из Непала в Китай. Текущее местонахождение нашей гражданки пока неизвестно. Ведутся поиски пропавших без вести. Казахстанские дипломаты продолжают работу с местными государственными органами", – сообщил он корреспонденту Zakon.kz в четверг.

26 августа 2026 года в Непале произошло внезапное сильнейшее наводнение, которое привело к масштабным разрушениям и гибели более 160 человек. Причиной катастрофы стал масштабный обвал ледника. Утром огромный участок ледника в Гималаях отделился и обрушился на дно долины в непальском национальном парке Лангтанг, примерно в 60 км к северу от столицы Катманду, недалеко от горной непальско-тибетской границы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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