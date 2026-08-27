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Общество

700 полицейских и 130 экипажей выйдут на улицы Алматы: полиция раскрыла план действий на 1 сентября

Мотополиция, полицейские мотоциклы, полицейские на мотоциклах, сотрудники полиции на мотоциклах, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 17:42 Фото: Zakon.kz
В Алматы с началом нового учебного года могут возникнуть большие пробки. В связи с этим в пресс-службе Департамента полиции (ДП) мегаполиса раскрыли план действий на 1 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в День знаний личный состав ДП Алматы будет переведен на усиленный вариант несения службы.

"Во всех школах будут выставлены наряды полиции по охране общественного порядка и дорожной безопасности. Также все узловые перекрестки и светофоры в утреннее и вечернее время (час пик) будут переведены на ручное регулирование... Для обеспечения безопасности дорожного движения планируется задействовать около 700 сотрудников и 130 патрульных экипажей", – рассказали в пресс-службе ДП Алматы сегодня, 27 августа.

Уточняется, что для ручного регулирования движения на перекрестках с интенсивным движением инспекторы патрульной полиции будут выставлены:

  • с 07:30 до 09:00,
  • с 17:30 до 19:30.

Как сообщается, патрулирование будет усилено на прилегающей территории всех общеобразовательных школ Алматы.

Ручное регулирование движения возле образовательных учреждений будет организовано в утренний и вечерний час пик.

Также в полиции рассказали, как будут пресекаться незаконные остановка и парковка автомобилей возле школ.

"Возле общеобразовательных школ будут выставлены сотрудники патрульной полиции и инспектора ювенальной полиции, которые будут принимать меры по недопущению нарушений Правил дорожного движения... Инспекторами патрульной полиции вблизи школ будет проводиться профилактическая беседа с водителями по недопущению заторных явлении".Пресс-служба ДП Алматы

Вместе с тем сотрудниками патрульной полиции и инспекторами ювенальной полиции будут приняты все меры безопасности во время перехода детей через проезжую часть в час пик.

"Патрульные экипажи патрульной полиции максимально будут приближены к общеобразовательным школам города", – заключили в пресс-службе ДП Алматы.

10 августа 2026 года стало известно, что в Алматы сотрудники полиции примут меры, чтобы не допустить больших пробок, которые ожидаются в мегаполисе с началом нового учебного года. Начальник Управления общественной безопасности ДП города Тимур Ногайбаев сообщил, что будут выставлены пешие патрули на перекрестках, которые будут работать по безопасности дорожного движения, а также будут в обязательном порядке выставлены наряды патрульной полиции.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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