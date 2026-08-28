Жителей Алматы, Актобе, Атырау и еще трех городов предупредил "Казгидромет"
Фото: Zakon.kz
Жителей сразу шести городов Казахстана сегодня призвали сократить время пребывания на улице. Причина – неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.
Об этом предупредили синоптики.
"28 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Актобе, Балхаше, ночью – в Атырау, Караганде, Темиртау", – следует из сообщения, опубликованного на сайте РГП "Казгидромет".
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
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