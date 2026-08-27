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События

Штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана: где ожидаются град и шквал

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 19:38 Фото: magnific.com
В 16 областях Казахстана на 28 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Алматинской области ветер северо-восточный, восточный, днем на юге, в горных районах области порывы 18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. В центре, на западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается ветер северо-западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. В центре, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на севере области дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер южный с переходом на северо-западный, днем на севере области порывы 15 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер южный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер южный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на северо-востоке Актюбинской области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе, в центре Мангистауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный, на северо-западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, днем на севере, востоке, юге области дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидаются дождь, гроза.

В Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, днем в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, северо-востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, на западе, северо-западе области небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидаются небольшой дождь, гроза.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке, юге области град, шквал, днем на севере, востоке, юге области дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Павлодарской области, днем на западе, востоке, в центре области ожидаются дождь, гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре утром и днем ожидаются дождь, гроза.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юго-востоке области 15-18 м/с.

Ночью и утром на востоке области Абай ожидается туман. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что сильная жара до +35°С ожидается лишь в двух регионах Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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