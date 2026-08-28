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Общество

20-25 дней неудобств: неожиданное изменение ждет пассажиров аэропорта Астаны

Астана, аэропорт, LRT, изменение, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 09:38 Фото: Telegram/nqzairport
Международный аэропорт Астаны обратился к пассажирам с важным предупреждением. Речь – о временном закрытии уличного входа на станцию LRT "Әуежай", сообщает Zakon.kz.

Соответствующую информацию распространили сегодня, 28 августа 2026 года.

"В связи с проведением строительных работ компанией CTS уличный вход на станцию LRT "Әуежай", расположенный со стороны аэропорта, будет временно закрыт ориентировочно на 20-25 дней. При этом крытый переход, соединяющий Терминал 2 Международного аэропорта Астаны со станцией LRT, будет открыт и доступен для пассажиров".Пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"

В связи с этим пассажиров попросили учитывать временное закрытие уличного входа на станцию LRT при планировании маршрута.

25 августа 2026 года стало известно, что в Астане частично закроют ул. Валиханова. Причина – ремонт.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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