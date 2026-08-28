20-25 дней неудобств: неожиданное изменение ждет пассажиров аэропорта Астаны
Фото: Telegram/nqzairport
Международный аэропорт Астаны обратился к пассажирам с важным предупреждением. Речь – о временном закрытии уличного входа на станцию LRT "Әуежай", сообщает Zakon.kz.
Соответствующую информацию распространили сегодня, 28 августа 2026 года.
"В связи с проведением строительных работ компанией CTS уличный вход на станцию LRT "Әуежай", расположенный со стороны аэропорта, будет временно закрыт ориентировочно на 20-25 дней. При этом крытый переход, соединяющий Терминал 2 Международного аэропорта Астаны со станцией LRT, будет открыт и доступен для пассажиров".Пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"
В связи с этим пассажиров попросили учитывать временное закрытие уличного входа на станцию LRT при планировании маршрута.
25 августа 2026 года стало известно, что в Астане частично закроют ул. Валиханова. Причина – ремонт.
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