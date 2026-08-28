Основу национальной идентичности казахстанцев назвал Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 августа 2026 года на первой сессии Курултая подчеркнул важность правдивой и неискаженной информации, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил о великой истории нашей страны.

"Нельзя отравлять память народа сомнительными фактами и искаженными сведениями. Подобные действия ослабляют веру в прошлое и надежду на будущее. Наша история и литература – это не хроника бесконечных жертв, страданий и трагедий. Безусловно, мы никогда не предадим забвению трагические и переломные страницы нашей истории. Однако страдания, которые пережил наш народ, не могут быть основой нашей национальной идентичности", – сказал Токаев.

По его словам, история нации состоит не только из поражений и неудач.

"В нашей истории было достаточно триумфальных побед и достижений. Поэтому нельзя мировую историю, включая историю отдельных народов и историю собственной нации, рассматривать и оценивать поверхностно, упрощенчески, одномерно. Мы должны подходить к своей истории не с грузом прошлых обид, а с ясным пониманием высших интересов нашей нации. Это необходимо, прежде всего, молодому поколению. Уверен, что наши сознательные и прогрессивные соотечественники хорошо это осознают", – добавил президент.

Ранее глава государства напомнил о планах государства направить средства из Нацфонда на финансирование стратегически важных проектов с долгосрочным социально-экономическим эффектом.