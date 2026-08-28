"Ни о каком бесцельном расходовании средств не может быть и речи" – президент о финансировании из Нацфонда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 августа 2026 года на первой сессии Курултая напомнил о планах государства направить средства из Нацфонда на финансирование стратегически важных проектов с долгосрочным социально-экономическим эффектом, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что ни о каком бесцельном расходовании данных средств не может быть и речи.

"Такие домыслы распространяют несведущие и недобросовестные люди. Эффективность любого Фонда, тем более Нацфонда, определяется, прежде всего, его способностью достигать впечатляющих достижений, конкретных результатов в интересах будущих поколений. Нацфонд уже служит детям, им переводятся крупные средства (их суммы были обнародованы в моем недавнем выступлении перед педагогами), но теперь нужно создать современную, качественную инфраструктуру для подрастающего поколения, чтобы оно смогло пользоваться ей во взрослой жизни", – сказал Токаев.

По его словам, сейчас закладывается прочный фундамент развития нашей страны на десятилетия, а в некоторых случаях – на столетия вперед.

"Это имеет непосредственное отношение к укреплению нашей государственности. По этому вопросу более подробно выскажусь в Послании народу Казахстана", – добавил президент.

Ранее Токаев отметил роль нашей страны в мировой политике.