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Политика

Токаев о Курултае: Олицетворяет прошлое и уникальную идентичность нашего народа

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 11:22 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии Курултая 28 августа 2026 года рассказал об исторической роли однопалатного Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что благодаря реформе возродилось понятие Курултай, имеющее глубокие исторические корни.

"Наши предки созывали курултаи в судьбоносные моменты, когда решалась участь страны. Так, Таласский курултай положил начало образованию великой империи – Золотой Орды. Ордабасинский курултай объединил наш народ под одним знаменем в период тяжелых испытаний. Данное понятие свидетельствует о том, что институт парламентаризма в Великой степи имеет глубокие корни. Именно поэтому мы дали законодательному органу название Курултай", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, это не тоска по былым временам, а сохранение преемственности и гармоничное сочетание политических традиций с современной системой управления.

"Понятие Курултай олицетворяет прошлое и уникальную идентичность нашего народа, его устремленность к светлому будущему. Во благо подрастающего поколения мы строим Справедливый, Безопасный, Чистый и Сильный Казахстан, в котором будут царить согласие, Закон и Порядок. Впереди нас ждет масштабная работа. Верю, что вы примете активное участие в реализации этой миссии и будете в первую очередь честно служить интересам нации и всех граждан", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Курултая первого созыва. В начале выступления он поздравил собравшихся с этим событием. Глава государства также заявил об особых надеждах на партию "Әділет".

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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