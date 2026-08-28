#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+32°
$
462.3
538.07
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+32°
$
462.3
538.07
5.41
Общество

Путь к строительству процветающего государства озвучил Токаев

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 11:37 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 августа 2026 года на первой сессии Курултая призвал отказаться от вымыслов и придерживаться истины, передает корреспондент Zakon.kz.

В качестве примера он привел слова Абая Кунанбаева.

"Как созидательная нация мы должны провести четкую грань между истиной и вымыслом, правдой и ложью, и навсегда избавиться от деструктивных болезней. Мы должны избегать "пяти врагов", упомянутых великим Абаем, особенно злословья, краснобайства и хвастовства. Первым делом мы должны вооружиться знаниями, опереться на науку и неустанно трудиться, иначе рискуем остаться на обочине мирового прогресса, а этого мы ни в коем случае не допустим", – сказал Токаев.

По его словам, летопись нашей страны написана людьми, которые сквозь любые невзгоды и испытания шли с гордо поднятой головой, оставаясь непоколебимыми в своем служении интересам Родины.

"Именно такие личности двигали нашу страну вперед. Чтобы построить процветающее государство, мы должны равняться на жизненный путь и нравственные принципы таких выдающихся сынов своего народа. Сидеть сложа руки и растерянно спрашивать: "Как это произошло?" – совершенно не в характере нашего героического народа. Человек с крепким моральным духом и сильной волей хорошо осознает свой долг перед близкими и Отечеством, отдавая все силы во благо страны. Именно такая личность обретает подлинный успех в жизни и заслуживает искреннее уважение общества. В этом и заключается истинный смысл патриотизма", – заключил президент.

Ранее глава государства подчеркнул важность правдивой и неискаженной информации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
11:45, Сегодня
Основные направления предстоящей работы правительства и Курултая назвал Токаев
Конституция РК, День Конституции РК
11:16, Сегодня
Поворотным моментом в истории назвал Токаев новую Конституцию
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
11:32, Сегодня
Основу национальной идентичности казахстанцев назвал Токаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Талгат Орынбасар
12:52, Сегодня
Казахстанский дзюдоист Орынбасар потерпел сенсационное поражение на Grand Slam в Лозанне
&quot;Еврокубках не за горами&quot;: Тимур Турлов сделал заявление после возвращения &quot;Шахтёра&quot; в КПЛ
12:46, Сегодня
"Еврокубках не за горами": Тимур Турлов сделал заявление после возвращения "Шахтёра" в КПЛ
Кенжебек может пропустить матч &quot;Ахмата&quot; против &quot;Крыльев Советов&quot; из-за травмы
12:20, Сегодня
Кенжебек может пропустить матч "Ахмата" против "Крыльев Советов" из-за травмы
Женская сборная Казахстана по регби-7
12:03, Сегодня
Казахстан огласил заявку на Азиатскую серию по регби-7 среди женщин
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: