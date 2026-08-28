Путь к строительству процветающего государства озвучил Токаев

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 августа 2026 года на первой сессии Курултая призвал отказаться от вымыслов и придерживаться истины, передает корреспондент Zakon.kz.

В качестве примера он привел слова Абая Кунанбаева. "Как созидательная нация мы должны провести четкую грань между истиной и вымыслом, правдой и ложью, и навсегда избавиться от деструктивных болезней. Мы должны избегать "пяти врагов", упомянутых великим Абаем, особенно злословья, краснобайства и хвастовства. Первым делом мы должны вооружиться знаниями, опереться на науку и неустанно трудиться, иначе рискуем остаться на обочине мирового прогресса, а этого мы ни в коем случае не допустим", – сказал Токаев. По его словам, летопись нашей страны написана людьми, которые сквозь любые невзгоды и испытания шли с гордо поднятой головой, оставаясь непоколебимыми в своем служении интересам Родины. "Именно такие личности двигали нашу страну вперед. Чтобы построить процветающее государство, мы должны равняться на жизненный путь и нравственные принципы таких выдающихся сынов своего народа. Сидеть сложа руки и растерянно спрашивать: "Как это произошло?" – совершенно не в характере нашего героического народа. Человек с крепким моральным духом и сильной волей хорошо осознает свой долг перед близкими и Отечеством, отдавая все силы во благо страны. Именно такая личность обретает подлинный успех в жизни и заслуживает искреннее уважение общества. В этом и заключается истинный смысл патриотизма", – заключил президент. Ранее глава государства подчеркнул важность правдивой и неискаженной информации.

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