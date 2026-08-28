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Общество

Основные направления предстоящей работы правительства и Курултая назвал Токаев

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 11:45 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 августа 2026 года на первой сессии Курултая озвучил основные направления предстоящей работы правительства и Курултая, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что депутатам в ходе первой сессии предстоит утвердить пакет важных законопроектов.

"В этом году я подписал ряд указов о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования, о развитии индустрии цифровых активов и стратегии Digital Qazaqstan. Правительство подготовит соответствующий блок нормативно-правовых актов и внесет в Парламент. Следующая важная задача: мы реализуем комплекс системных мер, направленных на широкое привлечение в страну высококвалифицированных специалистов, передовых технологий и иностранного капитала. Введение "Золотой визы" призвано придать мощный импульс данному процессу", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим, подчеркнул президент, следует совершенствовать миграционную политику.

"Правительство должно направить соответствующий законопроект на рассмотрение депутатам. Им, в свою очередь, предстоит рассмотреть документ в кратчайшие сроки. Кроме того, правительству необходимо в текущем году подготовить и внести в Курултай проект нового закона "О библиотечном и книгоиздательском деле". Этот документ имеет исключительное значение для укрепления интеллектуального потенциала нации. Недавно я принял решение включить в список государственных наград медаль "Шәмші Қалдаяқов" и почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі". Они будут присуждаться гражданам, которые внесли значительный вклад в развитие национальной культуры, в том числе в области музыки и изобразительного искусства. Теперь нужно выработать законодательную базу для реализации данной инициативы", – добавил глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев призвал отказаться от вымыслов и придерживаться истины.

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Азамат Сыздыкбаев
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