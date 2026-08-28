Цены ниже на 8-20%: жителям Алматы подсказали, где и когда пройдет ярмарка сельхозпродукции

В Алматы в предстоящие выходные, субботу и воскресенье, пройдет ярмарка сельхозпродукции фермеров Туркестанской области и города, сообщает Zakon.kz.

Такой приятной новостью сегодня, 28 августа 2026 года, поделилась пресс-служба акимата южной столицы:

"В Алматы 29 и 30 августа пройдет сельскохозяйственная ярмарка с участием фермеров и товаропроизводителей Туркестанской области и города. Торговые ряды разместятся на ул. Казыбек би – на участке между пр. Абылай хана и ул. Панфилова".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как сообщается, на ярмарке представят более 500 тонн сельскохозяйственной продукции. Свою продукцию привезут фермеры и производители из 16 районов Туркестанской области. В ассортименте:

около 100 тонн мясной продукции,

170 тонн овощей,

66,5 тонны молочной продукции,

30 тонн фруктов,

а также 70 тонн ягод и бахчевых культур.

"Продукцию планируется реализовывать по ценам на 8-20% ниже среднерыночных". Пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что ярмарка проводится в рамках работы по обеспечению продовольственной безопасности Алматы и развитию межрегионального сотрудничества. Она также направлена на поддержку отечественных сельхозпроизводителей и расширение доступа жителей к свежей продукции.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

25 июня 2026 года стало известно, что в Алматы станет больше ярмарок выходного дня. Соответствующее поручение дал аким южной столицы Дархан Сатыбалды.