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Общество

Цены ниже на 8-20%: жителям Алматы подсказали, где и когда пройдет ярмарка сельхозпродукции

Алматы, ярмарки, продукты, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 12:31 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы в предстоящие выходные, субботу и воскресенье, пройдет ярмарка сельхозпродукции фермеров Туркестанской области и города, сообщает Zakon.kz.

Такой приятной новостью сегодня, 28 августа 2026 года, поделилась пресс-служба акимата южной столицы:

"В Алматы 29 и 30 августа пройдет сельскохозяйственная ярмарка с участием фермеров и товаропроизводителей Туркестанской области и города. Торговые ряды разместятся на ул. Казыбек би – на участке между пр. Абылай хана и ул. Панфилова".
Алматы, ярмарки, продукты, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 12:31

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как сообщается, на ярмарке представят более 500 тонн сельскохозяйственной продукции. Свою продукцию привезут фермеры и производители из 16 районов Туркестанской области. В ассортименте:

  • около 100 тонн мясной продукции,
  • 170 тонн овощей,
  • 66,5 тонны молочной продукции,
  • 30 тонн фруктов,
  • а также 70 тонн ягод и бахчевых культур.
"Продукцию планируется реализовывать по ценам на 8-20% ниже среднерыночных".Пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что ярмарка проводится в рамках работы по обеспечению продовольственной безопасности Алматы и развитию межрегионального сотрудничества. Она также направлена на поддержку отечественных сельхозпроизводителей и расширение доступа жителей к свежей продукции.

Алматы, ярмарки, продукты, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 12:31

Фото: пресс-служба акимата Алматы

25 июня 2026 года стало известно, что в Алматы станет больше ярмарок выходного дня. Соответствующее поручение дал аким южной столицы Дархан Сатыбалды.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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