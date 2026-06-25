#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Продукты по доступным ценам: в Алматы станет больше ярмарок выходного дня

Фрукты, консервы, овощи, овощной, супермаркет, продукты питания, продуктовый, минимаркет, социально значимые продукты, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 11:03 Фото: freepik
В Алматы расширят сеть коммунальных ярмарок с продукцией по доступным ценам, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 июня 2026 года заявили в пресс-службе акимата южной столицы:

"Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел совещание по вопросам развития коммунальных ярмарок нового формата. В ходе встречи рассмотрены проекты по созданию новых коммунальных ярмарок, модернизации торговых объектов, организации ярмарок выходного дня и расширению возможностей для отечественных производителей".

Как отметил градоначальник, часть проектов реализуется с отставанием от графика, и поручил ускорить решение организационных и разрешительных вопросов.

По словам Дархана Сатыбалды, коммунальные ярмарки должны обеспечивать жителей качественной продукцией по доступным ценам и создавать дополнительные возможности для местных производителей.

По итогам совещания ответственным подразделениям поручено усилить контроль за реализацией проектов и обеспечить своевременный ввод объектов в эксплуатацию.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 11:03
Алматы на два дня превратится в столицу таджикских арбузов

Ранее сообщалось, что в Астане в эти выходные – 27 и 28 июня – пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
доллары, деньги
11:09, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 июня
Ярмарка, базар, рынок, торговля, продукты питания, овощи
10:06, 17 октября 2025
Продукты по доступным ценам: хорошую новость сообщили алматинцам
Ярмарка, базар, рынок, торговля, продукты питания, фрукты, овощи, картошка, картофель
17:25, 02 апреля 2026
В Алматы обновят формат покупки продуктов на ярмарках
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Экс-игрок &quot;Актобе&quot; Милош Раичкович назвал фаворита матча &quot;Кайрат&quot; - &quot;Сутьеска&quot; в ЛЧ
12:22, Сегодня
Экс-игрок "Актобе" Милош Раичкович назвал фаворита матча "Кайрат" - "Сутьеска" в ЛЧ
Фанаты Узбекистана обвинили Роналду в симуляции после матча с Португалией
12:01, Сегодня
Фанаты Узбекистана после матча с Португалией обвинили Роналду в симуляции
КФФ назначила судей на матчи 15-го тура Премьер-лиги
11:43, Сегодня
КФФ назначила судей на матчи 15-го тура Премьер-лиги
Елдос Сметов
11:31, Сегодня
Первый турнир Елдоса Сметова после триумфа на ОИ-2024: определился соперник легенды
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: