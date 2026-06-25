Продукты по доступным ценам: в Алматы станет больше ярмарок выходного дня

В Алматы расширят сеть коммунальных ярмарок с продукцией по доступным ценам, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 июня 2026 года заявили в пресс-службе акимата южной столицы:

"Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел совещание по вопросам развития коммунальных ярмарок нового формата. В ходе встречи рассмотрены проекты по созданию новых коммунальных ярмарок, модернизации торговых объектов, организации ярмарок выходного дня и расширению возможностей для отечественных производителей".

Как отметил градоначальник, часть проектов реализуется с отставанием от графика, и поручил ускорить решение организационных и разрешительных вопросов.

По словам Дархана Сатыбалды, коммунальные ярмарки должны обеспечивать жителей качественной продукцией по доступным ценам и создавать дополнительные возможности для местных производителей.

По итогам совещания ответственным подразделениям поручено усилить контроль за реализацией проектов и обеспечить своевременный ввод объектов в эксплуатацию.

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Ранее сообщалось, что в Астане в эти выходные – 27 и 28 июня – пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка.