В Минпросвещения объяснили, могут ли школьницам запретить приходить на занятия с макияжем

Первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова на брифинге в СЦК 28 августа 2026 года рассказала, что нельзя будет делать в школах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили прокомментировать, насколько соответствует действительности информация о том, что школьницам запрещено будет приходить на занятия с макияжем.

"В части, что на занятия ходят с макияжем, – здесь конкретного (запрета в приказе Минпросвещения. – Прим. ред.) нет. Но хочу отметить, что есть типовые правила распорядка школ, есть уставы для обеспечения единого подхода в организациях образования. Мы понимаем, что детям с малых лет с макияжем ходить – это, конечно, в первую очередь, вред здоровью. Поэтому в этих целях школы могут тоже определить в своих порядках, чтобы родители обеспечивали, чтобы дети находились в здании школы без макияжа", – пояснила Шынар Акпарова.

При этом она отметила, что в школах не допускается ношение аксессуаров с травмирующими фурнитурами. Такой запрет, по ее словам, прямо приписан в приказе ведомства.

Ранее она рассказала о новеллах, которые ожидают школьников Казахстана с 1 сентября.