Какие нововведения ожидают школьников Казахстана с 1 сентября

Первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова на брифинге в СЦК 28 августа 2026 года рассказала о новеллах, которые ожидают школьников Казахстана с 1 сентября, передает корреспондент Zakon.kz.

Шынар Акпарова отметила, что особенностью нового учебного года станет внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в систему среднего образования. С этой целью изменены названия предметов "Цифровая грамотность" и "Информатика".

"С 1 сентября 2026 года в 10-ти малокомплектных школах Павлодарской и Кызылординской областей будет запущен пилотный проект с применением технологий искусственного интеллекта, направленный на сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами. В целом, на пилотном этапе проект охватит 500 малокомплектных школ. До 2029 года проект будет поэтапно внедрен во всех 2600 малокомплектных школах", – пояснила она.

По данным спикера, в более чем 8 тыс. школ Казахстана будут обучаться 4,1 млн учащихся. В этом году 380 тыс. детей будут приняты в первый класс. В 11-й, выпускной класс, прошли 227 тыс. учащихся. В прошлом учебном году школу окончили более 230 тыс. учащихся.

Также с 1 сентября будет внедрен курс "Личная безопасность", основанный на социально-эмоциональном обучении и развитии жизнестойкости детей. В 5-8 классах – один раз в 4 недели, для 9-11 классов – один раз в 2 недели.

"Параллельно будет внедрена единая цифровая государственная диагностическая платформа, которая позволит системно отслеживать состояние детей, исключить формальный подход к тестированию и обеспечить непрерывное сопровождение ребенка в рамках трансформации НОБД – "Психологическое благополучие детей", – резюмировала Шынар Акпарова.

Казахстанским школьникам запретили пользоваться смартфонами на уроках. Минпросвещения разработало единые требования, но у учащихся и родителей остаются вопросы. Как новые правила будут работать на практике и какие ограничения предусмотрены, можно прочитать здесь.