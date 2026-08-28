Цветы и подарки под запретом: как стартует новый учебный год в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова на брифинге в СЦК 28 августа 2026 года рассказала, как будут праздновать начало нового учебного года в школах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Шынар Акпарова отметила, что 1 сентября в школах пройдут единые классные часы, а в колледжах – кураторские часы. "Они будут организованы во всех организациях образования. В каждом классе пройдет классный час. Их продолжительность составит около 45 минут", – пояснила она. Она же прокомментировала вопрос, на какую сумму можно дарить учителям букеты. "Я уже озвучила в докладе, что мы направили соответствующие письма местным исполнительным органам. В стенах школ не допускается дарить учителям цветы или покупать какие-либо подарки. Мы отдельно это прописали. В этом нет необходимости", – резюмировала вице-министр. Ранее Шынар Акпарова объяснила, могут ли школьницам запретить приходить на занятия с макияжем.

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