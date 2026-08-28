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Общество

Цветы и подарки под запретом: как стартует новый учебный год в Казахстане

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 13:46 Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова на брифинге в СЦК 28 августа 2026 года рассказала, как будут праздновать начало нового учебного года в школах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Шынар Акпарова отметила, что 1 сентября в школах пройдут единые классные часы, а в колледжах – кураторские часы.

"Они будут организованы во всех организациях образования. В каждом классе пройдет классный час. Их продолжительность составит около 45 минут", – пояснила она.

Она же прокомментировала вопрос, на какую сумму можно дарить учителям букеты.

"Я уже озвучила в докладе, что мы направили соответствующие письма местным исполнительным органам. В стенах школ не допускается дарить учителям цветы или покупать какие-либо подарки. Мы отдельно это прописали. В этом нет необходимости", – резюмировала вице-министр.

Ранее Шынар Акпарова объяснила, могут ли школьницам запретить приходить на занятия с макияжем.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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