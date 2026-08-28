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Общество

Школы оштрафовали на 44 млн тенге за нарушения санитарных требований

Школьная столовая, школьные повара, еда в школе, школьный буфет, питание в школах, питание в школе, школьное питание, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 14:11 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК 28 августа 2026 года рассказала о готовности школ к новому учебному году, передает корреспондент Zakon.kz.

Сархат Бейсенова отметила, что в июне был проведен мониторинг готовности организаций образования к новому учебному году. Контролем была охвачена 7121 школа, 95% школьных пищеблоков, 96% медицинских пунктов и 99,2% школ-интернатов.

"По результатам мониторинга на многих объектах выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Имеются нарушения, устранение которых требует финансовых ресурсов. В первую очередь речь идет о ремонте инженерных сетей, кровель, систем вентиляции, отопления и водоснабжения, а также о ремонте пищеблоков и медицинских пунктов и обеспечении их необходимым оборудованием", – сказала она.

Наибольшее количество нарушений, по ее данным, выявлено в Туркестанской, Карагандинской и Кызылординской областях, а также в Алматы.

"По состоянию на 25 августа исполнено 90,6% выданных предписаний – по 7616 объектам. За несвоевременное исполнение предписаний наложено 128 административных штрафов на общую сумму свыше 44,2 млн тенге. Кроме того, в настоящее время продолжаются внеплановые проверки исполнения ранее выданных предписаний по 619 объектам", – резюмировала Сархат Бейсенова.

Ранее первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова рассказала о новеллах, которые ожидают школьников Казахстана с 1 сентября.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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