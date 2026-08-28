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Общество

Снег и заморозки ударят по Казахстану в последние дни лета

трава, заморозки, Казахстан, погода, прогноз, Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 14:36 Фото: pixabay
В ближайшие три дня в Казахстане ожидаются дожди, снег и заморозки. Об этом говорится в прогнозе погоды на 29-31 августа 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Дожди, снег и град

"В последние дни лета с прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана прогнозируются дожди, грозы, порывистый ветер, выпадение града. К концу периода на севере, востоке страны в ночные часы ожидается выпадение осадков в виде дождя и снега", – говорится в прогнозе.

По данным метеорологов, сильные дожди ожидаются:

  • 29 августа – в Акмолинской, Костанайской, Карагандинской,
  • 30-31 августа – в Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.
"Лишь на западе Казахстана ожидается погода без осадков. На западе, северо-западе, севере, востоке страны ночью и утром ожидается туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Заморозки

Согласно прогнозу, на западе страны днем температура повысится от +18+23°С до +25+30°С тепла. В Мангистауской области существенных изменений не ожидается: основной температурный фон составит днем +25+35°С тепла.

"На северо-западе, севере, в центре Казахстана прогнозируется понижение температуры: ночью от +10+15°С до 0+5°С тепла. В конце периода местами ожидаются заморозки до -3°С, днем – от +15+25°С до +10+15°С тепла".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также понижение температуры ожидается на востоке страны: в ночные часы от +10+15°С до +5+10°С тепла, днем – от +25+35°С до +15+25°С тепла.

"В южных регионах Казахстана температурный фон составит около +10+20°С ночью и +25+35°С тепла днем".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что с 28 по 30 августа 2026 года в Астане ожидаются дожди и ночное похолодание до +5°С, а в Алматы и Шымкенте – погода без осадков и жара до +36°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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