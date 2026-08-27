Похолодание до +5°С, дожди и 36-градусная жара: что ждет Астану, Алматы и Шымкент в последние дни лета

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В ближайшие три дня по Астане ударят дожди и ночное похолодание до +5°С. Тем временем в Алматы и Шымкенте будет без осадков и жарко, местами до +36°С. Об этом говорится в прогнозе на 28, 29 и 30 августа 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 28 августа: переменная облачность, временами дожди, грозы, днем град. Ветер северо-западный, северный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +24...+26°С.

переменная облачность, временами дожди, грозы, днем град. Ветер северо-западный, северный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +24...+26°С. 29 августа: переменная облачность, временами дожди, днем грозы. Ветер северный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +19...+21°С.

переменная облачность, временами дожди, днем грозы. Ветер северный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +19...+21°С. 30 августа: переменная облачность, временами дожди, днем грозы. Ветер северо-западный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +13...+15°С. Прогноз погоды по Алматы 28 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +31...+33°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +31...+33°С. 29 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +32...+34°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +32...+34°С. 30 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +31...+33°С. Прогноз погоды по Шымкенту 28 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +34...+36°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +34...+36°С. 29-30 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +33...+35°С. Материал по теме Каким будет сентябрь в Алматы: когда придет осеннее похолодание и ждать ли "бабьего лета" Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан в ближайшие дни обрушатся резкое похолодание до +12°С и сильные дожди. Подробнее о погоде на 27, 28 и 29 августа 2026 года можете узнать по ссылке.

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