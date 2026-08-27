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Общество

Похолодание до +5°С, дожди и 36-градусная жара: что ждет Астану, Алматы и Шымкент в последние дни лета

Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 15:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В ближайшие три дня по Астане ударят дожди и ночное похолодание до +5°С. Тем временем в Алматы и Шымкенте будет без осадков и жарко, местами до +36°С. Об этом говорится в прогнозе на 28, 29 и 30 августа 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 28 августа: переменная облачность, временами дожди, грозы, днем град. Ветер северо-западный, северный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +24...+26°С.
  • 29 августа: переменная облачность, временами дожди, днем грозы. Ветер северный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +19...+21°С.
  • 30 августа: переменная облачность, временами дожди, днем грозы. Ветер северо-западный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +13...+15°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 28 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +31...+33°С.
  • 29 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +32...+34°С.
  • 30 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +31...+33°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 28 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +34...+36°С.
  • 29-30 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +33...+35°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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