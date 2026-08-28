Мошенники заставили казахстанца скрываться от семьи и полиции

Сотрудники Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции (ДП) Алматинской области предотвратили очередной факт интернет-мошенничества, в результате которого житель региона мог лишиться более 13 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Сигнал о подозрительной активности поступил благодаря системе, разработанной совместно с АО "Казахтелеком".

"Киберполиция незамедлительно выехала на место работы потенциальной жертвы. Мужчина, поверивший злоумышленникам, действовал строго по их указаниям. Мошенники убедили его скрыться от окружающих, не отвечать на звонки близких и сотрудников полиции, а также оформить кредиты в нескольких банках. При этом он фактически находился под постоянным психологическим воздействием злоумышленников. Полицейские пытались связаться с мужчиной, однако он не отвечал даже на звонки членов семьи. Тогда сотрудники киберполиции разыскали его супругу и детей и объяснили ситуацию. Родственникам рекомендовали незамедлительно обратиться в банки и сообщить о возможной попытке мошеннического оформления кредитов", – раскрыли подробности в пресс-службе ДП Алматинской области 28 августа 2026 года.

В результате банки отказали в выдаче денежных средств, что позволило предотвратить потерю крупной суммы.

"Самого мужчину сотрудники полиции обнаружили на территории промышленной базы. Несмотря на неоднократные попытки объяснить ему происходящее, он продолжал доверять неизвестным лицам и первоначально не верил ни сотрудникам полиции, ни собственному сыну. Только после того, как мужчина понял, что действительно мог оформить кредиты на сумму свыше 13 млн тенге и передать эти деньги мошенникам, он осознал масштаб произошедшего". Пресс-служба ДП Алматинской области

Стражи порядка отметили, что данный случай в очередной раз показывает, насколько сильно злоумышленники могут психологически воздействовать на своих жертв, заставляя их скрываться от родных и правоохранителей и выполнять все указания.

Оперативное выявление подозрительных звонков позволяет своевременно вмешиваться и предотвращать преступления. Только за одни сутки благодаря работе системы в Алматинской области удалось предотвратить 13 фактов интернет-мошенничества.

Также полиция призывает казахстанцев:

"Если вам звонят неизвестные и убеждают никому не рассказывать о разговоре, оформить кредит, перевести деньги или установить сторонние приложения, необходимо немедленно прекратить разговор и самостоятельно обратиться в банк или правоохранительные органы. Не позволяйте мошенникам изолировать вас от тех, кто действительно может помочь".

26 августа 2026 года мы писали о казахстанце, который украл клиентскую базу компании и "дарил" iPhone за 55 тыс. тенге. Подробности раскрыли в полиции Акмолинской области.