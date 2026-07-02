Казахстанка продала квартиру по указанию мошенников, но вмешалась полиция: чем все закончилось

Сотрудники Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции (ДП) Костанайской области предотвратили очередной факт мошенничества и помогли сохранить жилье 54-летней жительнице города Рудного, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, женщине позвонили неизвестные, представившись сотрудниками службы доставки. Под предлогом получения посылки они убедили ее сообщить код из SMS-сообщения.

"После этого мошенники в течение нескольких дней вводили женщину в заблуждение. Используя методы психологического воздействия, они убедили ее, что она якобы участвует в специальной операции по задержанию преступников. Под их постоянным контролем женщина перестала отвечать на звонки родственников, вела себя скрытно и никому не рассказывала о происходящем". Пресс-служба ДП Костанайской области

Такое поведение обеспокоило близких, и они обратились за помощью в полицию.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию киберпреступности оперативно установили местонахождение женщины. К этому моменту под влиянием мошенников она уже оформила сделку по продаже квартиры стоимостью 7 млн тенге. Благодаря своевременному вмешательству полицейских сделку купли-продажи удалось отменить, а жилье – сохранить". Пресс-служба ДП Костанайской области

В связи с этим полиция напоминает казахстанцам, что мошенники нередко убеждают своих жертв хранить происходящее в тайне, не отвечать на звонки близких и беспрекословно выполнять их указания.

"Если вам поступают подобные звонки, связанные со "спецоперациями", продажей имущества или переводом денежных средств, немедленно прекратите разговор и обратитесь в полицию". Пресс-служба ДП Костанайской области

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Ранее МВД обратилось к казахстанцам с важным предупреждением из-за мошенников.