35 краснокнижных хищных птиц и арест: суд вынес приговор бывшему члену сборной Казахстана

В Караганде Казыбекбийским районным судом вынесен приговор бывшему члену федерации "Құсбегілік" и сборной Казахстана по национальной охоте с ловчими птицами Танату Оспанкулову за незаконное хранение 35 краснокнижных хищных птиц, сообщает Zakon.kz.

Что установлено судом

Судом установлено, что в 2017 году гражданин О. создал страницу в социальной сети Instagram "tanat.falcons", где публиковал материалы, связанные с национальной охотой с использованием ловчих птиц, а также информацию по их содержанию, уходу и лечению.

"В период с 2017 года по 5 февраля 2026 года подсудимый незаконно, без соответствующих разрешительных документов, приобрел у неустановленных следствием лиц 35 особей ловчих хищных птиц. Согласно заключению экспертов, среди изъятых птиц была 31 особь вида "балобан", 1 особь вида "сапсан", 2 особи вида "беркут" и 1 особь вида "ястреб-тетеревятник". Пресс-служба Казыбекбийского районного суда города Караганды

В суде подсудимый полностью признал вину и выразил раскаяние в содеянном.

Позиции сторон

Прокурор просил назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с редкими животными сроком, на 3 года.

Подсудимый и его защитник ходатайствовали о применении акта амнистии.

Почему и какое наказание назначил суд

Санкция ч. 1 ст. 339 ("Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных") УК РК предусматривает альтернативные виды наказания: штраф, исправительные работы, привлечение к общественным работам, ограничение свободы либо лишение свободы на срок до трех лет, а также обязательное назначение дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью.

При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами искреннее раскаяние подсудимого, полное признание вины, а также наличие на его иждивении четырех несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

"Суд признал О. виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных, а также животными, на которых введен запрет на пользование, сроком на 1 год". Пресс-служба Казыбекбийского районного суда города Караганды

Однако, как отметили в суде, на основании Закона РК "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан" осужденный был освобожден от основного наказания в виде ограничения свободы.

"Приговор не вступил в законную силу". Пресс-служба Казыбекбийского районного суда города Караганды

22 июля 2026 года в АФМ заявили о завершении расследования по делу о незаконном содержании 35 краснокнижных хищных птиц (соколы-балобаны, беркуты и соколы-сапсаны). По данным следствия, житель Караганды с 2017 года организовал на территории своего дома нелегальный питомник. По данным агентства, "мужчина, являясь членом федерации "Құсбегілік" и сборной Казахстана по национальной охоте с ловчими птицами, через тематическую страницу в Instagram налаживал контакты с людьми, которые доставляли ему редких хищников, изъятых из дикой природы". Подозреваемый был заключен под стражу, а птицы были изъяты и переданы на временное содержание в зоопарк Караганды. Отмечалось, что после вступления приговора суда в законную силу их планируют выпустить в естественную среду обитания.

В пресс-службе Карагандинского зоопарка также выступили с пояснениями и рассказали, что птиц было больше. По их данным, в феврале 2026 года на временное содержание в зоопарк в рамках уголовного дела были переданы 40 хищных птиц, изъятых правоохранительными органами. Среди них – 32 сокола-балобана, 6 беркутов, 1 ястреб и 1 сокол.

23 июля пресс-служба ОО "Республиканская федерация құсбегілік" распространила официальное заявление касательно жителя Караганды, у которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 35 краснокнижных хищных птиц. Из него следовало, что решением руководства федерации гражданин Танат Оспанкулов с февраля 2026 года "исключен из состава федерации құсбегілік и членства в национальной сборной".