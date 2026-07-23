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События

Появились подробности по казахстанцу, у которого изъяли 35 краснокнижных хищных птиц

Беркут, беркутчи, национальные праздники, национальный праздник, Наурыз , фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 18:10 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 23 июля 2026 года, пресс-служба ОО "Республиканская федерация құсбегілік" распространила официальное заявление касательно жителя Караганды, у которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 35 краснокнижных хищных птиц, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что решением руководства федерации гражданин Танат Оспанкулов с февраля текущего года "исключен из состава федерации құсбегілік и членства в национальной сборной".

"Преступные действия Талгата Оспанкулова в корне противоречат спортивной этике и фундаментальным принципам древнего искусства құсбегілік", – заявили в федерации.

Также федерация:

  • полностью осуждает и ни в коем случае не поддерживает подобные противоправные действия, порочащие репутацию национального спорта и многовековые традиции охоты с ловчими птицами;
  • выступает категорически против незаконного отлова, продажи и коммерциализации редких и находящихся под угрозой исчезновения диких птиц, занесенных в Красную книгу. Защита пернатых хищников и строгое соблюдение законности являются главной задачей федерации.
"Федерация полностью поддерживает следственные мероприятия, проводимые правоохранительными органами по данному инциденту, и намерена усилить контроль для предотвращения подобных правонарушений в сфере национального спорта в будущем".Пресс-служба ОО "Республиканская федерация құсбегілік"

22 июля 2026 года в АФМ заявили о завершении расследования по делу о незаконном содержании 35 краснокнижных хищных птиц (соколы-балобаны, беркуты и соколы-сапсаны). По данным следствия, житель Караганды с 2017 года организовал на территории своего дома нелегальный питомник.

"Мужчина, являясь членом федерации "Құсбегілік" и сборной Казахстана по национальной охоте с ловчими птицами, через тематическую страницу в Instagram налаживал контакты с людьми, которые доставляли ему редких хищников, изъятых из дикой природы", – отметили в агентстве.

Сообщалось, что подозреваемый заключен под стражу, а изъятые птицы находятся на временном содержании в зоопарке Караганды. После вступления приговора суда в законную силу их планируют выпустить в естественную среду обитания.

В пресс-службе Карагандинского зоопарка также выступили с пояснениями и рассказали, что птиц было больше. По их данным, в феврале 2026 года на временное содержание в зоопарк в рамках уголовного дела были переданы 40 хищных птиц, изъятых правоохранительными органами. Среди них – 32 сокола-балобана, 6 беркутов, 1 ястреб и 1 сокол.

Сразу после поступления все птицы были размещены в отдельном закрытом помещении, недоступном для посетителей. Однако содержание одновременно 32 соколов-балобанов стало серьезным испытанием для зоопарка. Совместное содержание большого количества птиц приводит к стрессу, конфликтам и снижению иммунитета. После оценки состояния птиц было принято решение о временной передаче соколов-балобанов в Корпоративный фонд "International Fund for Houbara Conservation – Kazakhstan" (Туркестанская область), который специализируется на содержании и реабилитации ловчих птиц. Передача осуществлена на период до мая 2027 года в интересах сохранения жизни и здоровья птиц.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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