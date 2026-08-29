#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+32°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+32°
$
464.77
541.36
5.41
Общество

Токаев обратился по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 08:06 Фото: akorda.kz
29 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний, сообщает Zakon.kz.

Со слов президента страны, сегодня мировое сообщество отмечает Международный день действий против ядерных испытаний, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе нашей страны.

"Ровно 35 лет назад в сложной международной ситуации был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. На протяжении десятилетий он наносил непоправимый ущерб здоровью людей и окружающей среде, оставив болезненный след в судьбе нашего народа. Эта дата будет служить напоминанием всему человечеству о трагических последствиях испытаний, призывом к их недопущению впредь".Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что, добровольно отказавшись от четвертого по величине ядерного арсенала на планете, Казахстан сделал исторический выбор в пользу мира, безопасности и устойчивого развития. Это решение воплотило в жизнь чаяния казахстанцев и продемонстрировало ответственность нашего государства за судьбу будущих поколений.

"Стремление к миру и дружбе со всеми государствами, закрепленное в преамбуле Новой Конституции, остается незыблемым принципом внешней политики Казахстана. Позиция нашей страны как одного из лидеров мирового антиядерного движения неизменна: мы призываем к переговорам между ядерными державами, скорейшему вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и решительным многосторонним действиям с целью устранения угрозы применения ядерного оружия", – подчеркнул президент.

С его слов, энергия атома должна служить исключительно созидательным целям. На общенациональном референдуме наш народ твердо поддержал курс на развитие ядерной энергетики, заложив прочный фундамент экономического и научно-технологического прогресса Казахстана на десятилетия вперед.

"Этот стратегический выбор является важной частью преобразований, открывающих новый этап в устойчивом развитии страны. Масштабные реформы во всех сферах общественной жизни направлены на построение Справедливого, Прогрессивного, Чистого Казахстана. Убежден, вместе мы достигнем этой высокой цели".Касым-Жомарт Токаев

Ранее российский политический обозреватель, писатель и телеведущий Леонид Млечин отметил, что Казахстан утверждается в статусе "средней державы" и центра Евразии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Поздравление с 8 марта
08:00, 08 марта 2026
Токаев обратился ко всем женщинам Казахстана
Токаев обратился к казахстанцам
09:04, 31 мая 2026
Токаев высказался о памяти жертв репрессий и будущем страны
президент РК Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф
10:00, 14 августа 2025
Касым-Жомарт Токаев обратился к премьер-министру Пакистана по особому случаю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Филип Хргович и Мозес Итаума на взвешивании перед боем
08:54, Сегодня
Видео яркой битвы взглядов Хрговича и Итаумы на взвешивании перед титульным боем в Лондоне
Еркебулан Токтар
08:15, Сегодня
Еркебулан Токтар раскрыл свои космические гонорары за бои
Елена Рыбакина на турнире в Торонто
07:45, Сегодня
Рыбакина заняла четвёртое место по набранным очкам в серии хардовых турниров перед US Open
Хабиб обратился к Умару Нурмагомедову
07:05, Сегодня
Хабиб обратился к Умару Нурмагомедову перед поединком с Ядонгом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: