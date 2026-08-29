Токаев обратился по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний

29 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний, сообщает Zakon.kz.

Со слов президента страны, сегодня мировое сообщество отмечает Международный день действий против ядерных испытаний, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе нашей страны.

"Ровно 35 лет назад в сложной международной ситуации был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. На протяжении десятилетий он наносил непоправимый ущерб здоровью людей и окружающей среде, оставив болезненный след в судьбе нашего народа. Эта дата будет служить напоминанием всему человечеству о трагических последствиях испытаний, призывом к их недопущению впредь". Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что, добровольно отказавшись от четвертого по величине ядерного арсенала на планете, Казахстан сделал исторический выбор в пользу мира, безопасности и устойчивого развития. Это решение воплотило в жизнь чаяния казахстанцев и продемонстрировало ответственность нашего государства за судьбу будущих поколений.

"Стремление к миру и дружбе со всеми государствами, закрепленное в преамбуле Новой Конституции, остается незыблемым принципом внешней политики Казахстана. Позиция нашей страны как одного из лидеров мирового антиядерного движения неизменна: мы призываем к переговорам между ядерными державами, скорейшему вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и решительным многосторонним действиям с целью устранения угрозы применения ядерного оружия", – подчеркнул президент.

С его слов, энергия атома должна служить исключительно созидательным целям. На общенациональном референдуме наш народ твердо поддержал курс на развитие ядерной энергетики, заложив прочный фундамент экономического и научно-технологического прогресса Казахстана на десятилетия вперед.

"Этот стратегический выбор является важной частью преобразований, открывающих новый этап в устойчивом развитии страны. Масштабные реформы во всех сферах общественной жизни направлены на построение Справедливого, Прогрессивного, Чистого Казахстана. Убежден, вместе мы достигнем этой высокой цели". Касым-Жомарт Токаев

Ранее российский политический обозреватель, писатель и телеведущий Леонид Млечин отметил, что Казахстан утверждается в статусе "средней державы" и центра Евразии.