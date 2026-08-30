Огромная пробка из 400 фур образовалась на границе Казахстана и Кыргызстана

Около 400 грузовых автомобилей скопились на автомобильном пункте пропуска "Карасу" в Жамбылской области в направлении Кыргызстана. В Комитете государственных доходов объяснили причины затора и рассказали о принимаемых мерах, сообщает Zakon.kz.

По данным властей, увеличение транспортного потока носит временный характер. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов, в том числе сезонный рост международных грузовых перевозок.

Кроме того, на территории Кыргызской Республики сейчас действуют температурные ограничения на движение грузового транспорта. Это также стало одной из причин скопления машин на пункте пропуска.

Для стабилизации ситуации и увеличения пропускной способности "Карасу" Комитет госдоходов совместно с заинтересованными государственными органами усилил работу на пункте пропуска.

"В этих целях усилена работа на пункте пропуска, совместно с органами внутренних дел организовано регулирование транспортных потоков и их частичное перераспределение на близлежащие пункты пропуска. В постоянном режиме осуществляется взаимодействие с компетентными органами Кыргызской Республики для оперативной оценки обстановки и согласования принимаемых мер", – отметили 29 августа 2026 года в КГД.

Для перевозчиков и водителей также работает специальный канал в мессенджерах. Там публикуют актуальную информацию о ситуации на пунктах пропуска и возможных альтернативных маршрутах.

Кроме того, непосредственно перед пунктом пропуска с водителями проводят разъяснительную работу. В Комитете госдоходов призвали перевозчиков учитывать текущую ситуацию при планировании маршрутов.

Ранее контрабандный товар на 180 млн тенге пытались тайно ввезти в Казахстан из Кыргызстана.