#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+23°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+23°
$
464.77
541.36
5.41
Общество

Огромная пробка из 400 фур образовалась на границе Казахстана и Кыргызстана

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 20:22 Фото: freepik
Около 400 грузовых автомобилей скопились на автомобильном пункте пропуска "Карасу" в Жамбылской области в направлении Кыргызстана. В Комитете государственных доходов объяснили причины затора и рассказали о принимаемых мерах, сообщает Zakon.kz.

По данным властей, увеличение транспортного потока носит временный характер. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов, в том числе сезонный рост международных грузовых перевозок.

Кроме того, на территории Кыргызской Республики сейчас действуют температурные ограничения на движение грузового транспорта. Это также стало одной из причин скопления машин на пункте пропуска.

Для стабилизации ситуации и увеличения пропускной способности "Карасу" Комитет госдоходов совместно с заинтересованными государственными органами усилил работу на пункте пропуска.

"В этих целях усилена работа на пункте пропуска, совместно с органами внутренних дел организовано регулирование транспортных потоков и их частичное перераспределение на близлежащие пункты пропуска. В постоянном режиме осуществляется взаимодействие с компетентными органами Кыргызской Республики для оперативной оценки обстановки и согласования принимаемых мер", – отметили 29 августа 2026 года в КГД.

Для перевозчиков и водителей также работает специальный канал в мессенджерах. Там публикуют актуальную информацию о ситуации на пунктах пропуска и возможных альтернативных маршрутах.

Кроме того, непосредственно перед пунктом пропуска с водителями проводят разъяснительную работу. В Комитете госдоходов призвали перевозчиков учитывать текущую ситуацию при планировании маршрутов.

Ранее контрабандный товар на 180 млн тенге пытались тайно ввезти в Казахстан из Кыргызстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Пункт пропуска, пункты пропуска, граница, границы, граница с РК, границы с РК, граница с Казахстаном, граница с РК, казахстанская граница, казахстанские границы, фура на границе, фуры на границе, грузовая машина, грузовые машины
09:20, 19 октября 2024
Отключение электричества стало причиной затора на границе Казахстана
Пограничные пункты, пограничный пункт, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, пограничная зона, погранзона
09:48, 10 июня 2026
Развернут без QR-кода: названы причины больших пробок на границе Казахстана и России
Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки
11:44, 14 июня 2026
Пробка из грузовиков образовалась на границе Казахстана с Россией
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Луиш Нани против игрока Иртыша в матче КПЛ
21:11, Сегодня
Появилось видео волевой победы "Иртыша" над "Актобе" в матче КПЛ
Баскетболисты сборной Казахстана аплодируют после матча домашней публике
20:46, Сегодня
Сборная Казахстана разгромила Кыргызстан в отборе Кубка Азии-2029 по баскетболу
Хоккеисты Барыса во время матча с Адмиралом
20:06, Сегодня
"Барыс" забросил шесть шайб "Адмиралу" и завершил турнир имени Пучкова победой
Ига Швёнтек пожаловалась на самый сложный сезон в карьере перед стартом US Open-2026
19:42, Сегодня
Ига Швёнтек пожаловалась на самый сложный сезон в карьере перед стартом US Open-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: