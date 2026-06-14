Пробка из грузовиков образовалась на границе Казахстана с Россией

14 июня 2026 года на пункте пропуска "Косак" в Павлодарской области наблюдается скопление грузовых транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в КНБ, ситуация связана с сезонным увеличением транспортировки плодоовощной продукции.

"Для минимизации времени ожидания пункт пропуска работает в усиленном режиме, принимаются необходимые меры, организовано тесное взаимодействие с местными исполнительными органами". КНБ РК

В ведомстве напомнили, что в Павлодарской области также функционируют международные пункты пропуска "Шарбакты" и "Урлютобе". В Северо-Казахстанской области функционируют "Жана Жол", "Каракога" и "Кызыл Жар".

"Кроме того, действует система электронной очереди, которая позволяет уточнить наличие свободных мест на определенную дату и заранее спланировать время и место пересечения границы. Это способствует снижению нагрузки на пункт пропуска и делает процесс более предсказуемым для перевозчиков. К примеру, средняя пропускная способность пункта "Косак" на выезд составляет около 200-220 грузовых транспортных средств в сутки".

В КНБ просят учитывать текущую ситуацию и заблаговременно корректировать маршруты следования через альтернативные направления.

Ранее контрабандный товар на 180 млн тенге пытались тайно ввезти в Казахстан из Кыргызстана.