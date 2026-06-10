Контрабандный товар на 180 млн тенге пытались тайно ввезти в Казахстан
Фото: gov.kz
Сегодня, 10 июня 2026 года, в Пограничной службе (ПС) Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявили о пресечении незаконного ввоза табачных изделий на миллионы тенге, сообщает Zakon.kz.
Согласно предоставленной информации, ввоз крупной партии сигарет пресечен 8 июня в автомобильном пункте пропуска "Карасу" Жамбылской области.
"Табачные изделия в количестве 360 тыс. пачек пытались ввезти в Казахстан путем сокрытия в замаскированных тайниках грузового транспорта. По предварительным оценкам, стоимость изъятых сигарет составляет более 180 млн тенге".Пограничная служба КНБ РК
Отмечается, что задержанный товар передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.
С начала текущего года Погранслужбой КНБ пресечено 93 факта незаконного провоза табачных изделий на 386 млн тенге.
Ранее в КНБ заявили о пресечении контрабанды наркотиков в аэропорту Алматы.
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