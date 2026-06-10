Контрабандный товар на 180 млн тенге пытались тайно ввезти в Казахстан

Согласно предоставленной информации, ввоз крупной партии сигарет пресечен 8 июня в автомобильном пункте пропуска "Карасу" Жамбылской области.

Отмечается, что задержанный товар передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.

С начала текущего года Погранслужбой КНБ пресечено 93 факта незаконного провоза табачных изделий на 386 млн тенге.

Ранее в КНБ заявили о пресечении контрабанды наркотиков в аэропорту Алматы.