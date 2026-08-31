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Общество

Кто рискует остаться без света 1 сентября: какие ЖК Алматы накопили самые большие долги

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 10:35 Фото: unsplash
Филиал АО "Алатау Жарық Компаниясы" – "Энергосбыт" обратился с досадным обращением к жителям Алматы и Алматинской области. Известно, что с 1 сентября 2026 года крупнейшим должникам могут отключить электричество, сообщает Zakon.kz.

Специалисты с сожалением отмечают, что на сегодняшний день сложилась критическая ситуация с оплатой за потребленную электроэнергию.

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Жителям Алматы начнут показывать новую информацию в квитанциях за свет

Поэтому с 1 сентября 2026 года в домах с задолженностью за электроэнергию могут ограничить или полностью отключить подачу электричества.

Известно, по состоянию на 28 августа крупнейшие долги за электроэнергию в Алматы накопили следующие жилые комплексы и жилые массивы:

  1. ЖК "Алма Сити 5/2" – 125,94 млн тенге.
  2. ЖК "Alatau City" – 109,37 млн тенге.
  3. ЖК "Жасканат" – 104,21 млн тенге.
  4. ЖК "Алма Сити 1,2,3" – 102,63 млн тенге.
  5. ЖК "Medeu city"– 102,18 млн тенге.
  6. ЖК "Алма сити 4" – 60,17 млн тенге.
  7. ЖК "Tamarix" – 56,20 млн тенге.
  8. ЖК "Мирас" – 37,14 млн тенге.
  9. ЖК "Altin City" – 25,54 млн тенге.
  10. ЖК "Алтын Бұлақ-1" – 22,63 млн тенге;
  11. ЖК "Etasa Резиденс" – 21,13 млн тенге.
  12. ЖК "RAMS CITY" – 20,24 млн тенге.
  13. Жилой массив мкр. Ерменсай – 19,27 млн тенге.
  14. ЖК "Драгон Сити" – 19,15 млн тенге.
  15. ЖК "Ожет" – 18,59 млн тенге.
  16. ЖК "Meridian Apartments" – 14,09 млн тенге.
  17. ЖК "Four Seasons" – 13,99 млн тенге.
  18. ЖК "Rams City" – 12,89 млн тенге.
  19. ЖК "Алем сити 1" – 12,67 млн тенге.
  20. ЖК "Qargaly City" – 10,36 млн тенге.
  21. ЖК "София" – 10 млн тенге.
  22. ЖК "Алма сити 4/2" – 9,84 млн тенге.
  23. ЖК "Сити плюс" – 9,53 млн тенге.
  24. ЖК "Titul tоwn" – 7,36 млн тенге.
  25. ЖК "Жеруйык" – 6,45 млн тенге.
  26. ЖК "Есентай Сити" – 6,18 млн тенге.
  27. ЖК "Biography"- 6,08 млн тенге.
  28. ЖК "Exclusive Юбилейный" – 5,99 млн тенге.
  29. ЖК "Амаль" – 5,93 млн тенге.
  30. ЖК "Эдельвейс" – 5,62 млн тенге.
  31. ЖК "Melody" – 4,89 млн тенге.
  32. ЖК "Кок Жиек сити" – 4,75 млн тенге.
  33. ЖК " Аккент" – 4,12 млн тенге.
  34. ЖК "Nomad City 2" – 4 млн тенге.
  35. ЖК "Гул Ана" – 3,94 млн тенге.
  36. ЖК "Time city" – 3,39 млн тенге.
  37. ЖК "Central Avenue" – 3,07 млн тенге.
  38. Жилой массив (Каталбаева С. Н.) – 2,91 млн тенге.
  39. Жилой массив ПК "ТАН" – 2,8 млн тенге.
  40. Общежитие ПК "Асу" – 2,82 млн тенге.
  41. ЖК "Европолис" – 2,80 млн тенге.
  42. ЖК "Alem City" – 2,59 млн тенге.
  43. Общежитие ПК "Академик" – 2,57 млн тенге.
  44. ЖК " Luxury" – 2,57 млн тенге.
  45. ЖК "Кадам" – 2,56 млн тенге.
  46. ЖК "Rams Luxury" – 2,53 млн тенге.
  47. Жилой массив ПК "СТ" Сервис" – 2,48 млн тенге.
  48. ЖК "Радужный берег" – 2,47 млн тенге.
  49. ЖК "Saxon Yard" – 2,16 млн тенге.
  50. ЖК "Lancashire" – 2,10 млн тенге.

По Алматинской области:

  1. ЖК "Gate City" – 36,74 млн тенге.
  2. ЖК "Ашық төбе" – 14,57 млн тенге.
  3. ЖК "Aspan City-2" – 13,11 млн тенге.
  4. ЖК "Достар", ЖК "Алматау" – 12,05 млн тенге.
  5. ЖК Qazyna (Казына) – 4,98 млн тенге.
  6. ЖК "Арнау" – 1,24 млн тенге.

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В Казахстане готовят крупное усиление энергосистемы: что изменится в 2027 году

14 августа 2026 года в Казахстане случился блэкаут: восемь областей остались без света. По данным АО "KEGOC", на Токтогульской ГЭС отключились два гидрогенератора общей мощностью 600 МВт. Это привело к набросу мощности на транзит Север – Юг и его перегрузке. В результате сработала противоаварийная автоматика, после чего южная зона Казахстана отделилась от Единой энергосистемы страны и энергосистем Объединенной энергосистемы Центральной Азии. В результате были отключения потребителей в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и Жетысуской областях, а также в Карагандинской области, областях Улытау и Абай.

20 августа стало известно о масштабных планах Минэнерго после блэкаута в Казахстане. В ведомстве рассказали о планах по наращиванию генерирующих мощностей и созданию необходимого резерва электроэнергии.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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