Кто рискует остаться без света 1 сентября: какие ЖК Алматы накопили самые большие долги

Филиал АО "Алатау Жарық Компаниясы" – "Энергосбыт" обратился с досадным обращением к жителям Алматы и Алматинской области. Известно, что с 1 сентября 2026 года крупнейшим должникам могут отключить электричество, сообщает Zakon.kz.

Специалисты с сожалением отмечают, что на сегодняшний день сложилась критическая ситуация с оплатой за потребленную электроэнергию.

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Поэтому с 1 сентября 2026 года в домах с задолженностью за электроэнергию могут ограничить или полностью отключить подачу электричества.

Известно, по состоянию на 28 августа крупнейшие долги за электроэнергию в Алматы накопили следующие жилые комплексы и жилые массивы:

ЖК "Алма Сити 5/2" – 125,94 млн тенге. ЖК "Alatau City" – 109,37 млн тенге. ЖК "Жасканат" – 104,21 млн тенге. ЖК "Алма Сити 1,2,3" – 102,63 млн тенге. ЖК "Medeu city"– 102,18 млн тенге. ЖК "Алма сити 4" – 60,17 млн тенге. ЖК "Tamarix" – 56,20 млн тенге. ЖК "Мирас" – 37,14 млн тенге. ЖК "Altin City" – 25,54 млн тенге. ЖК "Алтын Бұлақ-1" – 22,63 млн тенге; ЖК "Etasa Резиденс" – 21,13 млн тенге. ЖК "RAMS CITY" – 20,24 млн тенге. Жилой массив мкр. Ерменсай – 19,27 млн тенге. ЖК "Драгон Сити" – 19,15 млн тенге. ЖК "Ожет" – 18,59 млн тенге. ЖК "Meridian Apartments" – 14,09 млн тенге. ЖК "Four Seasons" – 13,99 млн тенге. ЖК "Rams City" – 12,89 млн тенге. ЖК "Алем сити 1" – 12,67 млн тенге. ЖК "Qargaly City" – 10,36 млн тенге. ЖК "София" – 10 млн тенге. ЖК "Алма сити 4/2" – 9,84 млн тенге. ЖК "Сити плюс" – 9,53 млн тенге. ЖК "Titul tоwn" – 7,36 млн тенге. ЖК "Жеруйык" – 6,45 млн тенге. ЖК "Есентай Сити" – 6,18 млн тенге. ЖК "Biography"- 6,08 млн тенге. ЖК "Exclusive Юбилейный" – 5,99 млн тенге. ЖК "Амаль" – 5,93 млн тенге. ЖК "Эдельвейс" – 5,62 млн тенге. ЖК "Melody" – 4,89 млн тенге. ЖК "Кок Жиек сити" – 4,75 млн тенге. ЖК " Аккент" – 4,12 млн тенге. ЖК "Nomad City 2" – 4 млн тенге. ЖК "Гул Ана" – 3,94 млн тенге. ЖК "Time city" – 3,39 млн тенге. ЖК "Central Avenue" – 3,07 млн тенге. Жилой массив (Каталбаева С. Н.) – 2,91 млн тенге. Жилой массив ПК "ТАН" – 2,8 млн тенге. Общежитие ПК "Асу" – 2,82 млн тенге. ЖК "Европолис" – 2,80 млн тенге. ЖК "Alem City" – 2,59 млн тенге. Общежитие ПК "Академик" – 2,57 млн тенге. ЖК " Luxury" – 2,57 млн тенге. ЖК "Кадам" – 2,56 млн тенге. ЖК "Rams Luxury" – 2,53 млн тенге. Жилой массив ПК "СТ" Сервис" – 2,48 млн тенге. ЖК "Радужный берег" – 2,47 млн тенге. ЖК "Saxon Yard" – 2,16 млн тенге. ЖК "Lancashire" – 2,10 млн тенге.

По Алматинской области:

ЖК "Gate City" – 36,74 млн тенге. ЖК "Ашық төбе" – 14,57 млн тенге. ЖК "Aspan City-2" – 13,11 млн тенге. ЖК "Достар", ЖК "Алматау" – 12,05 млн тенге. ЖК Qazyna (Казына) – 4,98 млн тенге. ЖК "Арнау" – 1,24 млн тенге.

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14 августа 2026 года в Казахстане случился блэкаут: восемь областей остались без света. По данным АО "KEGOC", на Токтогульской ГЭС отключились два гидрогенератора общей мощностью 600 МВт. Это привело к набросу мощности на транзит Север – Юг и его перегрузке. В результате сработала противоаварийная автоматика, после чего южная зона Казахстана отделилась от Единой энергосистемы страны и энергосистем Объединенной энергосистемы Центральной Азии. В результате были отключения потребителей в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и Жетысуской областях, а также в Карагандинской области, областях Улытау и Абай.

20 августа стало известно о масштабных планах Минэнерго после блэкаута в Казахстане. В ведомстве рассказали о планах по наращиванию генерирующих мощностей и созданию необходимого резерва электроэнергии.