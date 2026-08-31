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Общество

Пурпурные цветы и красная мякоть: редкая находка в лесах Казахстана, которую лучше не срывать

яблоня недзвецкого, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 12:38 Фото: wikimedia
В Казахстане растет редкий вид яблони, при обнаружении которого лучше просто полюбоваться и пройти мимо, не срывая плоды, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о дикой яблоне Недзвецкого. В Комитете лесного хозяйства и животного мира 31 августа 2026 года раскрыли ее особенность.

"На первый взгляд – обычная дикая яблоня. Но стоит разрезать плод, и отличие становится заметно сразу. Красный оттенок у яблони Недзвецкого характерен не только для кожицы – окрашена и мякоть плода", – отметили в комитете.
яблоня недзвецкого, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 12:38

Фото: Министерство экологии

Выделяется дерево и во время цветения: его цветки имеют розово-пурпурные оттенки.

яблоня недзвецкого, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 12:38

Фото: Министерство экологии

"Это один из редких видов диких яблонь. Сохранение таких растений важно в том числе для поддержания природного разнообразия диких яблонь и их генетического фонда. Если встретите такое дерево в природе, лучше оставить его плоды и ветви нетронутыми", – попросили в комитете.

Яблоня Недзвецкого занесена в Красную книгу Казахстана. Она растет в горных лесах Тянь-Шаня, Жетысуского (Джунгарского) Алатау и в хребте Каратау.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира ранее рассказали о другом редком растении – лилии кудреватой. Это одно из редких растений, занесенных в Красную книгу Казахстана, которое тоже лучше не срывать.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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