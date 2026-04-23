Он "глохнет" ради любви: редкие кадры из лесов Казахстана

Редкие кадры одних из самых скрытных обитателей леса – глухаря и тетерева – удалось снять в Катон-Карагайском национальном парке Казахстана во время их весеннего брачного периода, сообщает Zakon.kz.

Специалисты парка подчеркивают, что глухарь (Tetrao urogallus) и тетерев (Lyrurus tetrix) – одни из самых крупных и уникальных птиц леса, обитающих на территории национального парка.

Они предпочитают густые хвойные леса и живут в тихих, труднодоступных местах, где редко ступает нога человека.

Так, весной у этих птиц начинается период "тока".

"Самцы распускают крылья, веером раскрывают хвост, издают характерные звуки, привлекая самок. В этот момент у глухаря слух временно притупляется, и он перестает реагировать на окружающие звуки – именно отсюда и произошло название "глухарь", – отмечают в парке.

