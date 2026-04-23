#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
461.37
542.16
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
461.37
542.16
6.14
События

Он "глохнет" ради любви: редкие кадры из лесов Казахстана

глухарь, горы, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 09:47 Фото: pexels
Редкие кадры одних из самых скрытных обитателей леса – глухаря и тетерева – удалось снять в Катон-Карагайском национальном парке Казахстана во время их весеннего брачного периода, сообщает Zakon.kz.

Специалисты парка подчеркивают, что глухарь (Tetrao urogallus) и тетерев (Lyrurus tetrix) – одни из самых крупных и уникальных птиц леса, обитающих на территории национального парка.

Они предпочитают густые хвойные леса и живут в тихих, труднодоступных местах, где редко ступает нога человека.

Так, весной у этих птиц начинается период "тока".

"Самцы распускают крылья, веером раскрывают хвост, издают характерные звуки, привлекая самок. В этот момент у глухаря слух временно притупляется, и он перестает реагировать на окружающие звуки – именно отсюда и произошло название "глухарь", – отмечают в парке.

Ранее мы рассказывали, как краснокнижный орел принял "ванну" у водопоя в уникальном заповеднике Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: