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Общество

Запретят ли старые машины: раскрыты нюансы нового требования для авто в Алматы

дорога в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 15:41 Фото: акимат Алматы
Алматинцам 31 августа 2026 года объяснили нюансы нового требования по обязательному техническому обследованию на соответствие экологическим нормативам, сообщает Zakon.kz.

Руководитель рабочей группы по разработке правил охраны атмосферного воздуха Алматы Ерлан Бузурбаев на брифинге в Региональной службе коммуникаций пояснил, что техническое обследование автомобилей в Алматы будет учитывать не возраст машины или ее экологический класс, а фактический уровень выбросов.

По его словам, согласно сводному тому предельно допустимых выбросов, автотранспорт формирует порядка 60% общей массы выбросов загрязняющих веществ в городе. При этом основной акцент делается не на запрете старых автомобилей, а на выявлении машин, которые фактически превышают установленные экологические нормативы.

"Два автомобиля одного года выпуска и одного экологического класса могут иметь совершенно разные показатели выхлопа. Поэтому система должна оценивать фактическое состояние конкретного автомобиля", – отметил Ерлан Бузурбаев.

Он также подчеркнул, что возраст автомобиля сам по себе не станет основанием для ограничения его эксплуатации. Исправный автомобиль сможет пройти обследование независимо от года выпуска.

Измерения будут проводиться по стандарту СТ РК 1433-2023 с проверкой соответствующих параметров выхлопных газов, включая СО, СН и дымность.

По словам эксперта, техническое обследование станет одним из элементов комплексной работы по снижению загрязнения воздуха наряду с мерами в отношении теплоэнергетики, промышленности, частного сектора и качества топлива.

Ранее стало известно, что в Алматы с 1 сентября 2026 года автомобили, работающие на бензине, газе и дизельном топливе, должны будут проходить техническое обследование на соответствие экологическим нормативам. Причем это обследование – не часть обязательного техосмотра, а отдельная процедура.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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