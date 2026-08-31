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События

Новый мурал с котиком появился в Астане

кот, цветы, мурал, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 16:13 Фото: gov.kz
В районе Байконыр Астаны появился еще один новый мурал с изображением кота, сообщает Zakon.kz 31 августа 2026 года со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Яркий арт-объект на улице Таха Хусейна, 2/1, дополнил коллекцию муралов района и отличается своим сюжетом и оригинальным дизайном.

кот, цветы, мурал, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 16:13

Фото: gov.kz

кот, цветы, мурал, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 16:13

Фото: gov.kz

Так, на рисунке изображен сытый и довольный кот с бутербродом в лапах. Необычный арт-объект сразу же привлек внимание жителей и гостей города.

Месяцем ранее, 28 июля, сообщалось о другом мурале. Тогда огромный кот украсил фасад дома по ул. Габдуллина, 17/1. Его можно посмотреть по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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