Новый мурал с котиком появился в Астане

В районе Байконыр Астаны появился еще один новый мурал с изображением кота, сообщает Zakon.kz 31 августа 2026 года со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Яркий арт-объект на улице Таха Хусейна, 2/1, дополнил коллекцию муралов района и отличается своим сюжетом и оригинальным дизайном.

Так, на рисунке изображен сытый и довольный кот с бутербродом в лапах. Необычный арт-объект сразу же привлек внимание жителей и гостей города.

Месяцем ранее, 28 июля, сообщалось о другом мурале. Тогда огромный кот украсил фасад дома по ул. Габдуллина, 17/1. Его можно посмотреть по этой ссылке.