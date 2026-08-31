Новое требование для водителей вводят в Алматы с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в Алматы автомобили, работающие на бензине, газе и дизельном топливе, должны будут проходить техническое обследование на соответствие экологическим нормативам, сообщает Zakon.kz.

Об этом 31 августа предупредили в A-parking.

"Данное техническое обследование – это не часть обязательного техосмотра, а отдельная процедура. В ходе нее измеряется уровень выбросов: у бензиновых и газовых автомобилей – токсичность выхлопных газов, у дизельных – дымность. Проверка проводится в соответствии с национальным стандартом СТ РК 1433-2023", – рассказали в организации.

При этом досрочно проходить техническое обследование не требуется. Новое требование будет распространяться только на автомобили, у которых после 1 сентября подойдет срок очередного обязательного техосмотра.

Если автомобиль прошел техосмотр до 1 сентября 2026 года, выданный документ продолжит действовать до окончания установленного срока. Повторно проходить техосмотр или экологическую проверку раньше этой даты не нужно.

"Сам обязательный техосмотр, как и прежде, можно будет пройти в любом действующем центре технического осмотра. Техническое обследование по замеру выбросов будет проводиться только на аккредитованных станциях, оснащенных необходимым оборудованием. При этом автовладелец сможет по своему выбору пройти на аккредитованной станции сразу обе процедуры – техобследование и обязательный техосмотр", – добавили в A-parking.

Официальный перечень аккредитованных станций будет опубликован дополнительно на сайте almaty-parking.kz.

Власти Алматы с 1 сентября ожидают в городе автоколлапс из-за начала учебного года. В связи с этим в городе введут дополнительные меры по организации движения, а водителей просят по возможности пересесть на общественный транспорт.