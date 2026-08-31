Казахстанка едва не лишилась жизни после "снятия стресса" мухоморами

Врачи петропавловской городской больницы четыре дня боролись за жизнь 40-летней женщины, употребившей мухоморы, сообщает Zakon.kz.

По данным Петропавловск.news, 8 августа 2026 года жительница Петропавловска поступила в больницу в тяжелом состоянии.

После обследования врачи экстренно госпитализировали женщину в отделение реанимации. Ей поставили диагноз "острое отравление неизвестным веществом". Также у нее выявили сопутствующие заболевания и синдром зависимости. Четыре дня врачи боролись за жизнь пациентки.

После стабилизации женщину перевели в терапевтическое отделение, где продолжили лечение. По ее словам, до госпитализации она употребляла мухоморы.

Медики рекомендовали ей обратиться за специализированной помощью к психиатру и наркологу. В больнице предупредили об опасности мухоморов.

"Мухоморы и другие растения или вещества, употребляемые с целью изменения сознания, не являются безопасным способом "отдохнуть", снять стресс или получить новые ощущения. Особенно опасно употреблять неизвестные вещества, препараты или их сочетания", – отметили в больнице.

Врачи предупреждают, что подобное отравление может привести к нарушению сознания, судорогам, расстройствам дыхания и сердечной деятельности. В некоторых случаях возможен летальный исход.

Но опасность может возникать не только от употребления некоторых продуктов. Биолог назвал популярное комнатное растение, которое может вызвать отек гортани.