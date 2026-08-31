#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+26°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+26°
$
464.77
541.36
5.41
Общество

Казахстанка едва не лишилась жизни после "снятия стресса" мухоморами

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 16:02 Фото: primeminister.kz
Врачи петропавловской городской больницы четыре дня боролись за жизнь 40-летней женщины, употребившей мухоморы, сообщает Zakon.kz.

По данным Петропавловск.news, 8 августа 2026 года жительница Петропавловска поступила в больницу в тяжелом состоянии.

После обследования врачи экстренно госпитализировали женщину в отделение реанимации. Ей поставили диагноз "острое отравление неизвестным веществом". Также у нее выявили сопутствующие заболевания и синдром зависимости. Четыре дня врачи боролись за жизнь пациентки.

После стабилизации женщину перевели в терапевтическое отделение, где продолжили лечение. По ее словам, до госпитализации она употребляла мухоморы.

Медики рекомендовали ей обратиться за специализированной помощью к психиатру и наркологу. В больнице предупредили об опасности мухоморов.

"Мухоморы и другие растения или вещества, употребляемые с целью изменения сознания, не являются безопасным способом "отдохнуть", снять стресс или получить новые ощущения. Особенно опасно употреблять неизвестные вещества, препараты или их сочетания", – отметили в больнице.

Врачи предупреждают, что подобное отравление может привести к нарушению сознания, судорогам, расстройствам дыхания и сердечной деятельности. В некоторых случаях возможен летальный исход.

Но опасность может возникать не только от употребления некоторых продуктов. Биолог назвал популярное комнатное растение, которое может вызвать отек гортани.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Смертельно опасно: мухоморами отравился житель Костанайской области
02:47, 07 сентября 2023
Смертельно опасно: мухоморами отравился житель Костанайской области
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
05:27, 06 мая 2025
В Петропавловске ребенок чуть не погиб от тяжелой формы инфекции
Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты
18:53, 21 февраля 2026
Ужин из конины едва не стоил жизни пенсионеру из Петропавловска
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ансар Шайхмедденов и Иэн Маккошен
16:06, Сегодня
"У нас отличные новички": защитник "Барыса" из США Маккошен оценил перспективы клуба
Айдар Ныгмет в составе &quot;Астаны&quot;
16:06, Сегодня
Казахстанский футболист Айдар Ныгмет завоевал трофей на турнире в Испании
Александр Бублик кушает чипсы
15:44, Сегодня
Александр Бублик остался доволен своей игрой на старте US Open
Мариано Навоне празднует победу над Новаком Джоковичем
15:28, Сегодня
"Новак – величайший в истории": победивший Джоковича в первом круге US Open Навоне
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: