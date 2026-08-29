Биолог назвал опасное комнатное растение, которое может вызвать отек гортани
Об этом рассказал биолог Дмитрий Сафонов в диалоге с "РИА Новости".
По словам специалиста, диффенбахию в народе называют "немой розгой" из-за содержащегося в ее стебле сока. При попадании в рот он может вызвать сильный отек гортани. У взрослых это способно привести к временной потере речи, а контакт ребенка с растением может потребовать госпитализации.
Особую осторожность, отметил Сафонов, следует соблюдать родителям.
Ребенок может получить ожог слизистой не только непосредственно сорвав лист или сломав стебель, но и потерев глаза или облизав пальцы после контакта с растением.
При этом избавляться от диффенбахии необязательно. Биолог советует поставить ее в недоступное для детей место и объяснить ребенку, что листья и стебли растения нельзя трогать или рвать.
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