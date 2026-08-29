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Биолог назвал опасное комнатное растение, которое может вызвать отек гортани

смертельно опасное домашнее растение, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 15:40 Фото: magnific
Диффенбахия, несмотря на популярность в качестве комнатного растения, может представлять опасность для человека. При контакте с ее соком существует риск ожога слизистых и отека гортани, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал биолог Дмитрий Сафонов в диалоге с "РИА Новости".

По словам специалиста, диффенбахию в народе называют "немой розгой" из-за содержащегося в ее стебле сока. При попадании в рот он может вызвать сильный отек гортани. У взрослых это способно привести к временной потере речи, а контакт ребенка с растением может потребовать госпитализации.

Особую осторожность, отметил Сафонов, следует соблюдать родителям.

Ребенок может получить ожог слизистой не только непосредственно сорвав лист или сломав стебель, но и потерев глаза или облизав пальцы после контакта с растением.

При этом избавляться от диффенбахии необязательно. Биолог советует поставить ее в недоступное для детей место и объяснить ребенку, что листья и стебли растения нельзя трогать или рвать.

Ранее пищевой технолог назвала ошибки при мытье овощей и фруктов.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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