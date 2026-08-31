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Общество

В Казахстане появился полезный сервис для тех, кто неожиданно попал в больницу

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 17:21 Фото: Zakon.kz
В Казахстане на электронном портале на eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile запущен новый бесплатный сервис уведомлений об экстренной госпитализации, сообщает Zakon.kz.

31 августа 2026 года в пресс-службе Министерства здравоохранения подробно озвучили детали нововведения.

Теперь, если человек попал в аварию, внезапно почувствовал себя плохо или оказался в больнице по другой причине и не может самостоятельно позвонить родным, теперь о его госпитализации смогут узнать заранее выбранные им близкие.

Именно для этого на eGov появилась новая услуга "Регистрация доверенных контактов для уведомления в случае госпитализации". Пользователь может указать до трех доверенных лиц, которым в случае госпитализации будет направлено уведомление.

Казахстанцам на портале eGov.kz необходимо:

  • авторизоваться на портале;
  • выбрать услугу "Регистрация доверенных контактов для уведомления в случае госпитализации";
  • указать ИИН доверенного лица.

Доверенный контакт должен быть старше 18 лет и зарегистрирован в Базе мобильных граждан.

Уже после этого пользователь подтверждает согласие на обработку персональных данных и передачу сведений о состоянии здоровья и отправляет запрос.

Указанному человеку поступит SMS с предложением подтвердить или отклонить регистрацию.

"Для подтверждения необходимо отправить ответное SMS с кодом 911, для отказа – 912. На принятие решения предоставляется до пяти часов. Если доверенный контакт подтвердит регистрацию, пользователь подписывает запрос. После этого сведения о зарегистрированном контакте передаются в информационную систему Министерства здравоохранения", – отмечено в пояснительной части.

В мобильном приложении eGov Mobile сервис находится в разделе "Госуслуги" → "Здравоохранение".

Там пользователю необходимо выбрать услугу регистрации доверенных контактов и пройти аналогичную процедуру. Обработка заявления информационной системой Министерства здравоохранения занимает до 10 минут.

Актуальный статус регистрации отображается на портале eGov.kz в разделе "Мой профиль – Личный кабинет", а в eGov Mobile — в разделе "Сообщения – История личного кабинета".

Ранее мы рассказывали, как казахстанка едва не лишилась жизни после "снятия стресса" мухоморами.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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