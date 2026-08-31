Охранники предприятия в Караганде через суд добились выплаты зарплаты

В суд района им. Ә.Бөкейхана Караганды обратились 17 охранников ТОО с иском к работодателю о взыскании задолженности по заработной плате за февраль и март 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Верховный Суд РК уточнил, что задолженность возникла в связи с односторонним расторжением заказчиком договора, по которому не была произведена оплата за оказанные услуги.

В соответствии с пп. 5) п. 2 ст. 23 Трудового кодекса работодатель обязан своевременно и в полном объеме выплачивать работникам заработную плату независимо от исполнения обязательств третьими лицами.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что истцы в полном объеме исполнили свои трудовые обязанности. Это подтверждено представленными доказательствами, в том числе графиками дежурств и журналами регистрации товарно-материальных ценностей на охраняемых объектах. Кроме того, вступившим в законную силу решением Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области удовлетворен иск ТОО к контрагенту, расторгнувшему договор. С контрагента взыскана задолженность в размере 10,8 млн тенге". Верховный Суд РК

По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований и удовлетворил иск в полном объеме.

С ТОО в пользу всех 17 работников взыскано более 3 млн тенге задолженности по заработной плате за два месяца.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее охранники четырех школ Актюбинской области пожаловались на длительную задержку заработной платы. На их обращение отреагировали в региональном управлении образования.