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Общество

Опасная забава в Алматы: прыжки детей с моста заинтересовали полицию

Дети, мост , фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 20:00 Фото: pixabay
В соцсетях распространяется видео, на котором несколько детей с моста прыгают в реку. Действие якобы происходило в Алматы. Инцидент прокомментировали полицейские, сообщает Zakon.kz.

Один из местных пабликов опубликовал видео с Большой Алматинки, в котором дети прыгают в воду с моста ниже проспекта аль-Фараби.

"По словам автора, прохожие часто замечают их в этом месте. В бетонном русле река здесь довольно мелкая – около 30-50 см. А прыгают они примерно с высоты четырех метров. Видео покажем полиции, чтобы обратили внимание на ситуацию и приняли меры", – говорится в публикации.

На видео отреагировали в ДП Алматы. Управлением общественной безопасности по факту распространения в социальных сетях видеоматериала, на котором несовершеннолетние прыгают в русло реки Большая Алматинка с моста и трубы, организована проверка.

"На место незамедлительно были направлены наряды полиции. При проверке территории несовершеннолетних, осуществлявших прыжки в русло реки, обнаружено не было. В настоящее время сотрудники полиции проводят дополнительные проверочные мероприятия, в том числе просмотр записей с ближайших камер видеонаблюдения, для установления обстоятельств произошедшего и возможного установления личностей несовершеннолетних. Ситуация находится на контроле полиции".ДП Алматы

Департамент полиции напоминает родителям о необходимости уделять особое внимание безопасности детей в период летних каникул. Прыжки с мостов и других сооружений в русло реки представляют реальную опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних.

Полиция призывает граждан не оставаться безучастными и при обнаружении подобных случаев незамедлительно сообщать в полицию по номеру "102".

Ранее двое любопытных пытались вскрыть бомбоубежище в Алматы.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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