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Общество

Двое любопытных пытались вскрыть бомбоубежище в Алматы

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 16:26 Фото: Zakon.kz
Бомбоубежище в Алматы стало объектом ночной атаки. Из-за праздного любопытства двоих молодых людей доставили в городскую полицию, сообщает Zakon.kz.

Ночью на пульт "102" поступил звонок с объекта, который в обычной жизни редко оказывается в центре внимания.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы, на пересечении проспекта Абая и улицы Тлендиева двое молодых людей попытались проникнуть в помещение бомбоубежища.

По словам представителей предприятия, за которым закреплен объект, подобные попытки проникновения здесь уже случались. Объект периодически становится мишенью для посторонних, несмотря на то что внутри нет каких-либо дорогостоящих ценностей.

Однако на этот раз ситуация могла обернуться иначе.

"Молодые люди не просто пытались вскрыть замок, но и имели при себе инструменты. Оба были доставлены в отдел полиции Алмалинского района".Пресс-служба ДП Алматы

Задержанные объяснили свой поступок любопытством и рассказали, что о месте им якобы кто-то рассказал.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и истинные мотивы проникновения.

Ранее сообщалось, что в Актобе сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в двух квартирных кражах. Он совершал преступления, когда хозяева были дома.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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