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Общество

Более 32 тысяч алматинских детей впервые сели за школьные парты

школа в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 11:07 Фото: акимат Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды в День знаний принял участие в торжественном открытии школы №230 на 2 тысячи мест в Алатауском районе, построенной в рамках национального проекта "Келешек мектептері". Аким Алматы поздравил педагогов, учащихся и родителей с началом нового учебного года.

В своем выступлении аким отметил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев на прошедшей недавно Августовской конференции педагогов подчеркнул общую ответственность за воспитание честных и ответственных граждан, которые станут опорой Справедливого, Сильного, Безопасного и Чистого Казахстана.

"По поручению главы государства в рамках национального проекта "Келешек мектептері" по всей стране построено 217 современных школ, рассчитанных на 460 тысяч ученических мест. Алматы занимает передовые позиции в реализации этого масштабного проекта", – отметил Дархан Сатыбалды.
Дархан Сатыбалды, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 11:07

Фото: акимат Алматы

Ранее в Алматы были введены в эксплуатацию 14 школ проекта "Келешек мектептері" общей вместимостью 24 300 мест. Сегодня свои двери открыли еще 7 новых школ на 10 500 ученических мест, а также общеобразовательная школа на 550 мест в микрорайоне "Зерделі".

школа в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 11:07

Фото: акимат Алматы

Кроме того, после реконструкции вновь открылась школа №160, завершено строительство новой школы-интерната №15 на 340 мест взамен прежнего здания, а также введены дополнительные корпуса школ №112 и №174. Благодаря реализации этих проектов в городе создано еще 1 015 ученических мест. Таким образом, с начала нового учебного года образовательная инфраструктура Алматы пополнилась в общей сложности 12 065 новыми местами.

школа в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 11:07

Фото: акимат Алматы

В Алатауском районе сегодня открылись три новых образовательных объекта. Одним из них стала школа №230, рассчитанная на 2 тысячи учащихся и построенная в рамках проекта "Келешек мектептері".

В новом учебном году школьными автобусами будут обеспечены 11 496 детей. Сегодня в системе образования мегаполиса работают более 42 тысяч педагогов, а свыше 32 тысяч первоклассников впервые переступили порог школы.

школа в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 11:07

Фото: акимат Алматы

Дархан Сатыбалды подчеркнул особую роль педагогов в воспитании подрастающего поколения и выразил благодарность учителям за их преданность профессии и ежедневный труд. Школьникам он пожелал стремиться к знаниям, постоянно развиваться и смело воплощать новые идеи. Отдельно глава города отметил важность взаимного доверия и единства между школой и семьей в воспитании детей.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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