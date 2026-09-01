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Общество

Что известно о причине смерти двух казахстанок в ОАЭ

ОАЭ, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 12:13 Фото: pixabay
Тела погибших в ОАЭ сестер из Казахстана Акжан и Жулдыз Бохановых доставили в Казахстан в ночь на 29 августа 2026 года. В тот же день их проводили в последний путь. Отец девушек рассказал, что известно о причине их смерти, сообщает Zakon.kz.

Полиция Объединенных Арабских Эмиратов выдала тела Акжан и Жулдыз только после того, как отец Мейрам Боханов сдал тест ДНК, чтобы доказать родство. Он сам сумел взглянуть на мертвых дочерей только в Казахстане, непосредственно перед похоронами, передает телеканал КТК.

"Открыл лица только в мечети. С братом посмотрели: наши девочки... Мама не видела их. Пусть запомнит их радостными и счастливыми", – рассказал Мейрам Боханов.

По какой причине оборвалась жизнь двух молодых девушек, которые в декабре прошлого года уехали в Шарджу на заработки, родителям доподлинно неизвестно. Они по крупицам собирают картину двухнедельной давности, когда Акжан и Жулдыз перестали выходить на связь.

"Говорят – остановка сердца. Мы не знаем, как именно они умерли, как именно они были убиты. Вся информация, которую распространяют в интернете, – ложь! Не верьте! Когда будут официальные результаты экспертизы, только тогда сможем сказать", – заявил отец.

Известно, что в деле есть подозреваемый, и он задержан. По данным отца, родом он из Казахстана.

Одной из погибших было 20 лет, другой – 22.

Мертвыми Акжан и Жулдыз обнаружили в съемной квартире. В Шардже, по словам родителей, они трудились в салоне красоты.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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