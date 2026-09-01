Алматы накроют грозы, Астану ждут холодные ночи: какими будут 2-4 сентября

1 сентября 2026 года в Казахстан пришло резкое похолодание, напомнив жителям страны о настоящей осени. Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 2, 3 и 4 сентября, рассказали синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Астана

2 сентября: переменная облачность, без осадков. Днем возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +1...+3°С, на поверхности почвы заморозки 1°С, днем +15...+17°С.

3 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер может подняться до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +20...+22°С.

4 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +23...+25°С.

Алматы

2 сентября: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +20...+22°С.

3 сентября: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Временами днем порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +22...+24°С.

4 сентября: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер – 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +22...+24°С.

Шымкент

2 сентября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +28...+30°С.

3 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер –15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +28...+30°С.

4 сентября: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Днем ветер поднимется до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С.

Немного ранее метеорологи уже предоставляли прогноз погоды на первые три дня осени.

О том, какой будет погода по всему Казахстану в сентябре 2026 года, можно узнать по этой ссылке.