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События

Тела двух погибших в ОАЭ казахстанок отправили на Родину

Флаги Объединённых Арабских Эмиратов и Казахстана, флаги ОАЭ и РК, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 12:23 Фото: primeminister.kz
28 августа 2026 года Генеральным консульством РК в Дубае была организована отправка тел погибших гражданок Казахстана Акжан Бохановой и Жулдыз Бохановой в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов.

"Расследование обстоятельств гибели продолжается правоохранительными органами ОАЭ. Казахстанские дипломаты остаются в контакте с прокуратурой и другими компетентными органами эмиратской стороны и продолжат оказывать необходимое содействие семье", – написал Усенов.

Министерство иностранных дел РК вновь выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что две казахстанки погибли в ОАЭ. Обстоятельства произошедшего устанавливают местные власти. В интересах следствия подробности пока не разглашаются.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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