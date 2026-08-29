Тела двух погибших в ОАЭ казахстанок отправили на Родину
Фото: primeminister.kz
28 августа 2026 года Генеральным консульством РК в Дубае была организована отправка тел погибших гражданок Казахстана Акжан Бохановой и Жулдыз Бохановой в Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов.
"Расследование обстоятельств гибели продолжается правоохранительными органами ОАЭ. Казахстанские дипломаты остаются в контакте с прокуратурой и другими компетентными органами эмиратской стороны и продолжат оказывать необходимое содействие семье", – написал Усенов.
Министерство иностранных дел РК вновь выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.
Ранее сообщалось, что две казахстанки погибли в ОАЭ. Обстоятельства произошедшего устанавливают местные власти. В интересах следствия подробности пока не разглашаются.
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