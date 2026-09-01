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Общество

Готовимся к Almaty Marathon бесплатно: где и когда проходят тренировки

Алматы, жители, бег, занятия, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 14:30 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы можно бесплатно заниматься бегом и подготовиться к Almaty Marathon, сообщает Zakon.kz.

Такой хорошей новостью сегодня, 1 сентября 2026 года, поделились в акимате южной столицы:

"В Алматы проходят бесплатные тренировки для начинающих и опытных бегунов".

Центральный стадион

Организатор Almaty Marathon проводит бесплатные занятия по средам и субботам.

Участники тренируются под руководством профессиональных тренеров, отрабатывают технику бега и учатся правильно распределять нагрузку. Регистрация не требуется. Актуальное время занятий публикуется в Telegram-канале @openrunam.

Community Almaty Run

Каждое воскресенье проходят бесплатные пробежки по разным маршрутам города.

Участники могут выбрать подходящие дистанцию и темп. После пробежек проводятся открытые лекции о подготовке, восстановлении, питании и профилактике травм. Расписание публикуется в Telegram-канале @runalmatymarathon.

В акимате Алматы уточнили, что для участия в бесплатных тренировках желающим достаточно удобной спортивной одежды, беговых кроссовок и воды.

Алматы, бег, люди, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 14:30

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Жителям и гостям южной столицы напомнили, что 27 сентября в Алматы пройдет юбилейный 15-й Almaty Marathon, который соберет 16 тыс. участников из более чем 60 стран.

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19 апреля 2026 года в Алматы состоялся девятый Almaty Half Marathon, собравший более 10 тыс. участников из 44 стран. Спортивное мероприятие побило рекорд по числу иностранных участников.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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