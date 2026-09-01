Готовимся к Almaty Marathon бесплатно: где и когда проходят тренировки
Такой хорошей новостью сегодня, 1 сентября 2026 года, поделились в акимате южной столицы:
"В Алматы проходят бесплатные тренировки для начинающих и опытных бегунов".
Центральный стадион
Организатор Almaty Marathon проводит бесплатные занятия по средам и субботам.
Участники тренируются под руководством профессиональных тренеров, отрабатывают технику бега и учатся правильно распределять нагрузку. Регистрация не требуется. Актуальное время занятий публикуется в Telegram-канале @openrunam.
Community Almaty Run
Каждое воскресенье проходят бесплатные пробежки по разным маршрутам города.
Участники могут выбрать подходящие дистанцию и темп. После пробежек проводятся открытые лекции о подготовке, восстановлении, питании и профилактике травм. Расписание публикуется в Telegram-канале @runalmatymarathon.
В акимате Алматы уточнили, что для участия в бесплатных тренировках желающим достаточно удобной спортивной одежды, беговых кроссовок и воды.
Жителям и гостям южной столицы напомнили, что 27 сентября в Алматы пройдет юбилейный 15-й Almaty Marathon, который соберет 16 тыс. участников из более чем 60 стран.
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