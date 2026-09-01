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Общество

Как восстановить свидетельство о браке в Казахстане и кому могут отказать

свидетельство о заключении брака, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 15:09 Фото: Telegram/gov4c_resmi
1 сентября 2026 года в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" казахстанцам рассказали, в каких случаях нужно получить повторное свидетельство о браке и как это сделать, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации уточнили, что повторное свидетельство понадобится:

  • если оригинал свидетельства о браке был утерян;
  • если был поврежден;
  • если данные в нем стали нечитаемыми.
"Получить повторное свидетельство о браке можно обратившись в любой ЦОН, независимо от места регистрации брака. А также подать заявление на портале электронного правительства", – подсказали казахстанцам.

Отмечается, что получить документ может один из супругов или представитель по нотариально заверенной доверенности.

С собой необходимо взять:

  • удостоверение личности;
  • квитанцию об оплате регистрационного сбора.
"Если обращается другой человек, потребуется нотариально заверенная доверенность", – подчеркнули в "Правительстве для граждан".

Для получения повторного свидетельства о браке необходимо заполнить заявление и передать его сотруднику ЦОНа.

Как добавили в госкорпорации, если:

  • запись о браке есть в информационной системе, повторное свидетельство выдадут в течение 3 рабочих дней.
  • брак уже расторгнут, повторное свидетельство о браке не выдается. Вместо него можно получить справку о заключении брака с отметкой о расторжении.

24 августа 2026 года в "Правительстве для граждан" назвали топ-3 месяца по количеству зарегистрированных браков в Казахстане. Самым популярным стал июнь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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