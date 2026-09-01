Как восстановить свидетельство о браке в Казахстане и кому могут отказать
Фото: Telegram/gov4c_resmi
1 сентября 2026 года в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" казахстанцам рассказали, в каких случаях нужно получить повторное свидетельство о браке и как это сделать, сообщает Zakon.kz.
В госкорпорации уточнили, что повторное свидетельство понадобится:
- если оригинал свидетельства о браке был утерян;
- если был поврежден;
- если данные в нем стали нечитаемыми.
"Получить повторное свидетельство о браке можно обратившись в любой ЦОН, независимо от места регистрации брака. А также подать заявление на портале электронного правительства", – подсказали казахстанцам.
Отмечается, что получить документ может один из супругов или представитель по нотариально заверенной доверенности.
С собой необходимо взять:
- удостоверение личности;
- квитанцию об оплате регистрационного сбора.
"Если обращается другой человек, потребуется нотариально заверенная доверенность", – подчеркнули в "Правительстве для граждан".
Для получения повторного свидетельства о браке необходимо заполнить заявление и передать его сотруднику ЦОНа.
Как добавили в госкорпорации, если:
- запись о браке есть в информационной системе, повторное свидетельство выдадут в течение 3 рабочих дней.
- брак уже расторгнут, повторное свидетельство о браке не выдается. Вместо него можно получить справку о заключении брака с отметкой о расторжении.
24 августа 2026 года в "Правительстве для граждан" назвали топ-3 месяца по количеству зарегистрированных браков в Казахстане. Самым популярным стал июнь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript