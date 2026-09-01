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Финансы

Курс доллара продолжил снижение на торгах 1 сентября

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 15:42 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 1 сентября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 448,45 тенге, снизившись еще на 3,12 тенге.

Курс российского рубля снизился до 5,26 тенге (-0,08).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,35 тенге (-0,49).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 458,2-460,3 тенге, евро – по 531-536,2 тенге, рубли – по 5,19-5,32.

Цены на основные марки нефти на международных торгах растут 1 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 4,40%, до 92,46 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подорожали на 2,12%, до 87,58 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 462,31 тенге, евро – 536,09 тенге, рубля – 5,34 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 1 сентября, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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