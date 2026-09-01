Курс доллара продолжил снижение на торгах 1 сентября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 448,45 тенге, снизившись еще на 3,12 тенге.
Курс российского рубля снизился до 5,26 тенге (-0,08).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,35 тенге (-0,49).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 458,2-460,3 тенге, евро – по 531-536,2 тенге, рубли – по 5,19-5,32.
Цены на основные марки нефти на международных торгах растут 1 сентября.
Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 4,40%, до 92,46 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подорожали на 2,12%, до 87,58 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 462,31 тенге, евро – 536,09 тенге, рубля – 5,34 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 1 сентября, можно здесь.